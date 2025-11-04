Chủ quán mỉa mai khách đi ăn mà "đứng lấy lại bằng được 1.000 đồng tiền thối”

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip do một cửa hàng ăn đăng tải, trong đó chủ quán “nhắc khéo” khách không nên lấy lại tiền thừa - cụ thể là 1 nghìn đồng (1.000 đồng).

Người phụ nữ - đồng thời cũng là chủ một cửa hàng ăn gây tranh cãi về việc nói khách đứng chờ thối 1 nghìn đồng là không xởi lởi. Ảnh: MXH

Người phụ nữ trong clip cho rằng, nếu đơn hàng là 99 nghìn mà khách trả 100 nghìn, thì “thôi, cho luôn quán 1 nghìn đi, đừng đứng lấy lại 1 nghìn làm gì”. Cô khẳng định hành động chờ lấy lại số tiền nhỏ như vậy là không thoáng, không xởi lởi.

“Tiền của các bạn, các bạn lấy là đúng thôi nhưng nhiều khi, có tình huống hai bạn nam - nữ đi với nhau mà dư có một nghìn đứng lấy lại cho bằng được một nghìn, có nơi người ta còn cho thêm cơ”, chủ quán nói trong clip.

Ngay sau khi bị netizen phản ứng dữ dội, TikTok cá nhân của người này đã gỡ bài đăng và khóa bình luận. Tuy nhiên, cư dân mạng đã kịp quay lại và chia sẻ trên nhiều nền tảng, tạo nên cuộc tranh luận căng thẳng: “Đi ăn mà đứng chờ thối 1 nghìn có thật sự keo bo?”.

Trên Threads, Facebook hay TikTok, hàng loạt bình luận xuất hiện với một thái độ chung: rất khó tin rằng chuyện lấy lại tiền thừa, vốn hiển nhiên trong giao dịch nay lại bị đem ra đánh giá nhân phẩm.

Trên thực tế, câu chuyện “có nên lấy lại 1 nghìn tiền thừa” không mới. Nhiều năm trước, các vụ việc khách đòi lại 500 hoặc 1 nghìn đồng từng gây tranh cãi lớn.

Nhiều người cho rằng việc không trả tiền thừa, hoặc cố tình “làm tròn” số theo hướng có lợi cho cửa hàng mà không thông báo, là thiếu tôn trọng khách. Có những trường hợp cửa hàng không trả tiền lẻ, mà đổi bằng kẹo hay tờ phiếu giảm giá, điều này có vẻ dễ chịu hơn nhưng lại được cho là không minh bạch và khiến khách hàng chịu thiệt.

Trong vụ việc nêu trên, điều khiến cư dân mạng phản ứng mạnh không chỉ nằm ở con số 1 nghìn đồng, mà nằm ở cách chủ quán công khai mỉa mai hành động “đòi lại tiền của chính mình”.

Bởi, theo nhiều ý kiến, việc trả tiền thừa là nguyên tắc cơ bản của mua bán: khách đưa thừa thì cửa hàng phải trả lại, không cần biết đó là 1 nghìn, 500 đồng hay thậm chí chỉ 100 đồng.

Một cư dân mạng bình luận: “Tiền nào cũng là tiền. Với bạn có thể là ít, nhưng với nhiều người khác cũng là vấn đề. Quan trọng hơn, đó là của họ, họ có quyền lấy. Người bán không thối lại mới là quê". Điều đáng nói là hành động công khai chê khách “kém sang vì lấy lại 1 nghìn” thể hiện sự thiếu tinh tế rõ rệt, bởi nó đẩy trách nhiệm sang người mua và mặc nhiên xem số tiền đó là mặc định thuộc về cửa hàng. Trong khi đó, phần đông bình luận đều thống nhất: tiền là của khách, họ lấy lại là đúng, và không ai có quyền phán xét.

Không ít người đặt ra tình huống ngược: nếu khách thiếu 1 nghìn khi thanh toán, liệu cửa hàng có vui vẻ cho qua? Hay sẽ yêu cầu đủ tiền?

Đặt hai thái cực cạnh nhau, phần lớn người đọc cho rằng việc chủ quán mặc định khách phải “cho” cửa tiệm 1 nghìn đồng là áp đặt. Sự xởi lởi, nếu có, phải xuất phát từ thiện chí, chứ không thể trở thành một tiêu chuẩn ép người khác tuân theo.

Đứng dưới góc độ người mua hàng, nhiều người cho biết đôi khi vấn đề không phải nằm ở đơn vị 1 nghìn hay 10 nghìn mà là nằm ở thái độ của người kinh doanh. Nhiều người vẫn thoải mái, vui vẻ với việc chủ cửa hàng, quán ăn hay người giao hàng không có tiền lẻ để thối lại, song phải trao đổi rõ ràng.

Những bình luận của cư dân mạng quanh vụ việc trên: - “Đừng xem 1 nghìn, 2 nghìn hay thậm chí 5 nghìn là ít, là mặc định không thối lại. Ở đâu có như vậy. Thử làm kế toán mà tính hụt 1k xem, tích tiểu cũng thành đại nữa”, một cư dân mạng bình luận. - “Thì quá để 100 nghìn đi chứ để 99 nghìn làm gì. Thối lại tiền thừa cho khách là điều bắt buộc, còn lấy hay không là quyền của khách hàng chứ. Ai đời lại nói như vậy. Ủa, alo luôn á”. - “Không biết từ bao giờ mà lấy lại tiền của mình lại được cho là kém sang, là ki bo vậy trời ơi. Sai rồi càng nói càng sai á”. - “Tự hỏi đến lúc mua hàng mà thiếu 1 nghìn thì quán có chịu không”. - “Ôi chán với cái tư duy của người này. Cứ tưởng thế là hay, mình đang sai đó”. - “Bà này sai rành rành nha, tiền mình thì mình lấy chứ, 100 đồng cũng vậy mà. Nào khách bảo khách không lấy hay là bảo lúc đó quán không kiếm đâu ra tiền lẻ 1 nghìn mà khách vẫn nằng nặc đòi cho bằng được thì còn cấn chứ”. - “Trời ơi, chuyện tiền thối này không mới mà cứ để nói mãi, tiền ai người đấy lấy, 1 nghìn cũng lấy tôi lại càng đánh giá cao người đó. Đi làm rồi mới biết 1 đồng làm ra cũng là mồ hôi, nước mắt đó các bạn à mà nói ra được câu như vậy”.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện nêu trên?



