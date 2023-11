Chủ phường hụi báo tin giả bị thôi miên, lấy mất hàng trăm triệu đồng để trì hoãn trả tiền

Trước đó, Công an xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V. Ch (SN 1963, trú tại thôn Nội Xuân, xã Mai Trung) về việc, khi ông Ch đang ở nhà một mình thì có một đôi nam nữ không rõ danh tính đi xe mô tô không rõ BKS đến nhà và giới thiệu là thợ ảnh.

Đôi nam nữ đề nghị làm ảnh giúp ông Ch. Người đàn ông đưa ra trước mặt ông Ch một số ảnh mẫu để ông Ch xem, sau đó ông Ch mất nhận thức. Đến khi tỉnh lại, ông Ch không thấy đôi nam nữ đâu, kiểm tra thì phát hiện bị mất 1 điện thoại, số tiền 8 triệu đồng trong ví và 160 triệu đồng tiền để ở dưới đệm trong phòng ngủ.

Ông N.V.Ch

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hiệp Hòa và Công an xã Mai Trung đã phối hợp làm rõ, không có sự việc như trong nội dung ông Ch trình báo. Tại cơ quan Công an, ông N.V.CH đã thừa nhận hành vi báo tin sai sự thật.

Bản thân ông Ch. là chủ của 5 dây phường hụi. Ngày 24/11 đến hạn ông Ch phải đưa tiền phường cho 2 người, tuy nhiên do nợ nần, ông Ch đã sử dụng số tiền người chơi nộp cho mình để trả nợ. Đến hạn, ông Ch không có tiền trả cho người chơi. Ông Ch lên mạng xã hội đọc các bài viết về việc nạn nhân bị đánh thuốc mê rồi mất tài sản và đã báo tin giả với phương thức, thủ đoạn tương tự đến cơ quan Công an để trì hoãn việc trả tiền "phường". Công an xã Mai Trung đã thiết lập hồ sơ để tiến hành xử phạt ông N.V.Ch về hành vi báo tin giả.