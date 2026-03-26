Chủ nhà tăng giá thuê từ 9,5 triệu lên 19 triệu đồng/tháng, khách từ chối liền bị cắt điện, nước: "Không trả được thì tôi cho người khác thuê"

Từ chối tăng giá, người thuê bị cắt điện nước

Theo Baijiahao, anh Lý, một nhân viên văn phòng ở Trung Quốc, đã thuê căn hộ một phòng ngủ thông qua môi giới vào năm 2023 với giá 2.500 NDT/tháng (hơn 9,5 triệu đồng), thời hạn hợp đồng kéo dài 3 năm.

Trong suốt thời gian thuê, anh luôn thanh toán đúng hạn, chưa từng chậm tiền thuê và duy trì mối quan hệ khá hòa thuận với chủ nhà họ Vương. Tuy nhiên, vào cuối năm 2025, chủ nhà bất ngờ liên hệ với anh Lý và đề nghị điều chỉnh tiền thuê.

Ông Vương lấy lý do giá nhà và chi phí sinh hoạt đã tăng mạnh, các căn hộ tương tự trong khu vực cũng đang được cho thuê với giá hơn 4.500 NDT/tháng. Vì vậy, ông yêu cầu từ tháng tiếp theo, tiền thuê của anh Lý phải tăng lên 5.000 NDT (hơn 19 triệu đồng), gấp đôi mức cũ.

Trước đề nghị này, anh Lý tỏ ra rất bất ngờ. Anh cho rằng hợp đồng giữa hai bên vẫn còn hiệu lực 1 năm, mức thuê cũ đã được hai bên thống nhất bằng văn bản nên không đồng ý với việc tăng giá.

Không hài lòng với lý lẽ mà anh Lý đưa ra, ông Vương tuyên bố: “Thuê hay không thì tùy. Không ở được thì tôi cho người khác thuê.”

Sự việc trở nên căng thẳng khi chỉ một ngày sau đó, anh Lý trở về phòng trọ và phát hiện toàn bộ điện và nước đã bị cắt. Khi gọi điện phản ánh, chủ nhà cho rằng việc không chấp nhận mức thuê mới đồng nghĩa với vi phạm thỏa thuận, vì vậy người thuê không còn quyền tiếp tục sử dụng căn hộ.

Chưa hết, vài ngày sau đó, anh Lý còn nhận được giấy triệu tập từ tòa án địa phương. Theo đó, chủ nhà đã khởi kiện với lý do người thuê “cố tình vi phạm hợp đồng”, gây tổn thất kinh tế cho chủ nhà. Người này yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê và bồi thường thiệt hại 30.000 NDT (hơn 114 triệu đồng).

Ai đúng, ai sai?

Vụ việc sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì chủ nhà không có quyền tự ý tăng giá, còn hành vi cắt điện nước bị xem là biện pháp gây sức ép trái pháp luật.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, hợp đồng được ký kết hợp pháp có giá trị ràng buộc đối với các bên và không được tự ý thay đổi hoặc chấm dứt nếu không có sự đồng thuận.

Trong vụ việc này, các chuyên gia pháp lý Trung Quốc nhận định: Thứ nhất, về việc tăng tiền thuê, hợp đồng đã quy định rõ mức thuê 2.500 NDT trong thời hạn 3 năm, do đó chủ nhà không có quyền đơn phương điều chỉnh giá, ngay cả khi giá thị trường tăng.

Thứ hai, về hành vi cắt điện nước, chủ nhà có nghĩa vụ đảm bảo tài sản cho thuê được sử dụng bình thường trong suốt thời gian thuê. Việc tự ý cắt điện nước bị xem là hành vi vi phạm hợp đồng nghiêm trọng. Thứ ba, về việc khởi kiện, người thuê từ chối yêu cầu tăng giá trái quy định không cấu thành vi phạm hợp đồng. Ngược lại, việc khởi kiện của chủ nhà có thể bị coi là lạm dụng quyền tố tụng và tiềm ẩn nguy cơ bị phản tố.

Sau quá trình hòa giải, chủ nhà là ông Vương đã rút đơn kiện, khôi phục điện nước và tiếp tục thực hiện hợp đồng theo mức giá ban đầu. Đồng thời, ông Vương cũng phải bồi thường cho người thuê là anh Lý 1.500 NDT (hơn 5,7 triệu đồng) do những thiệt hại phát sinh từ việc bị cắt điện nước.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo đối với nhiều người thuê nhà tại Trung Quốc trong các tranh chấp hợp đồng dân sự. Các chuyên gia pháp lý khuyến nghị người thuê cần lưu giữ bản gốc hợp đồng làm căn cứ bảo vệ quyền lợi, chủ động thu thập chứng cứ như hình ảnh, tin nhắn hoặc ghi âm khi phát sinh mâu thuẫn.

Đồng thời, người thuê nên kiên quyết từ chối các yêu cầu tăng giá trái thỏa thuận trong thời hạn hợp đồng và giữ thái độ bình tĩnh nếu xảy ra kiện tụng, bởi họ hoàn toàn có quyền phản tố để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

(Theo Baijiahao)