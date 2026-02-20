Chủ động "Mở cửa nghênh Tài" theo cách của giới trẻ

Ngày vía Thần Tài luôn là dấu mốc đặc biệt khi câu chuyện tài lộc được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng năm 2026 này, thay vì chỉ cầu mong may mắn, nhiều bạn trẻ đã chủ động lập kế hoạch tài chính ngay từ trước Tết - biến ngày vía Thần Tài thành điểm khởi đầu cho hành trình tích luỹ của chính mình.

Món vàng nhỏ được chọn mua trong dịp này vì thế mang ý nghĩa hoàn toàn mới: vừa là "nghi thức" thiết lập kỷ luật tài chính, vừa như lời cam kết quay trở lại với những mục tiêu đã vạch ra cho cả năm phía trước.

"Cất" sẵn 1 khoản để ra Tết đi rước Thần Tài!

Giới trẻ ngày nay tin rằng tài lộc cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và may mắn chỉ đến khi có sự chủ động.

Minh Anh (27 tuổi, nhân viên marketing tại TP.HCM) chia sẻ năm nay cô đã trích một phần từ tiền thưởng cuối năm làm "quỹ Thần Tài".

"Mình nghĩ đơn giản là đầu năm tự mua cho bản thân một món vàng nhỏ như charm vàng hay vàng mini, vừa là một cách tích sản, vừa để bắt đầu năm mới có kỷ luật tài chính hơn. Thay vì đợi may mắn tới, mình tự tạo cho mình một điểm khởi đầu tích cực" - Minh Anh nói.

Hoàng Nam (30 tuổi, kỹ sư IT tại Hà Nội) xem ngày vía Thần Tài như "nghi thức nhắc nhở tài chính". Năm nay, anh chủ động trích một phần thu nhập từ vài tháng cuối năm.

"Giờ qua tuổi được nhận lì xì rồi, nên việc mua vàng ngày Thần Tài mình coi như tự lì xì cho bản thân" - Hoàng Nam bộc bạch.

Không chỉ người độc thân, nhiều gia đình trẻ cũng biến thói quen này thành "thông lệ đầu xuân". Vợ chồng Thu Hà (29 tuổi) và Đức Minh (30 tuổi) ở Hà Nội cho biết đây là năm thứ 3 liên tiếp họ dành riêng một khoản để mua vàng ngày vía Thần Tài, đồng thời dạy con về thói quen tích lũy.

"Thay vì thu hết tiền lì xì của con, bọn mình dùng số tiền này mua vàng, mua xong đưa cho con xem và con rất thích" - Thu Hà chia sẻ.

Người trẻ mua vàng khởi động năm mới

Mỗi người, mỗi gia đình có câu chuyện và mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều chung tinh thần: không thụ động chờ vận may. Món vàng nhỏ đầu năm vì thế không chỉ là biểu tượng may mắn, mà còn khẳng định tư duy tài chính chủ động - tự mình mở cửa đón lộc bằng sự chuẩn bị của chính mình.

Tiến bước đón Lộc, mở cửa nghênh Tài: 2026 rực rỡ theo cách riêng!

Năm Bính Ngọ mang tinh thần mạnh mẽ, bền bỉ và không ngại bứt phá. Hình ảnh chú ngựa tiến về phía trước như lời nhắc: tài lộc không tự nhiên mà có. Chỉ khi thực sự hành động, chủ động nắm bắt cơ hội bằng những bước đi cụ thể, Tài Lộc mới thực sự "gõ cửa". Thông điệp "Tiến bước đón Lộc, Mở cửa nghênh Tài" vì thế không đơn thuần là lời chúc đầu xuân, mà là cách nhìn mới về tài chính. Mua vàng ngày vía Thần Tài là một trong những bước đầu tiên thể hiện quyết tâm làm chủ vận hội.

Đồng hành cùng tinh thần ấy, các sản phẩm vàng dịp Thần Tài năm nay được thổi hồn bằng nhiều cảm hứng gần gũi với nhịp sống hiện đại, đặc biệt phù hợp với giới trẻ.

Nổi bật là dòng vàng trải nghiệm đến từ PNJ với loạt thiết kế sáng tạo: Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc, Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát và Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc. Các sản phẩm này còn mở ra một cách "rước lộc" mới mẻ – nơi mỗi lần sở hữu là một lần chạm vào cảm xúc háo hức và niềm tin đầu năm.

Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc với 5 thiết kế ngựa vàng đại diện cho Tình Duyên, Tài Lộc, Sự Nghiệp, Sức Khỏe và Secret Ngựa Chín Hồng Mao quý hiếm

Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát có trọng lượng 0,3 chỉ cùng thiết kế gắn liền hình ảnh mùa xuân như Mã Nhi, con Lân, bánh chưng, bao lì xì...

Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc thiết kế ngựa chibi đáng yêu và có thể phối cùng dây phụ kiện làm charm điện thoại, vòng tay, mặt dây chuyền

Tiếp nối tinh thần đó, với những cô nàng muốn nâng tầm giao diện và khám phá phiên bản rực rỡ nhất của mình, BST trang sức vàng 99% Turning Gold cùng BST trang sức Kim Bảo Như Ý trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Thiết kế hiện đại, giàu tính ứng dụng giúp nàng vừa tự tin tỏa sáng, vừa giữ trọn giá trị vàng như một điểm tựa tài chính đầu năm.

BST trang sức vàng 99% Turning Gold lấy cảm hứng từ Ngựa, Hồ ly, Bướm - gửi gắm thông điệp dám bứt phá, dám tỏa sáng

BST trang sức Kim Bảo Như Ý với những thiết kế mới mẻ, gửi gắm trọn vẹn biểu tượng cát tường cho một năm khởi sắc

Bên cạnh đó, các sản phẩm vàng kỷ niệm 99,99% vẫn được ưa chuộng. Từ vàng 1 chỉ đến các phiên bản 0,5 chỉ - mỗi thiết kế là một lời chúc đầu xuân được "gói" trong diện mạo trang trọng, tinh xảo.

Vàng kỷ niệm 99,99% với các thiết kế Tài - Lộc - Phát - Phú - Quý - An - Phúc - Thọ

Khi mỗi người chọn chủ động "rước lộc" bằng hành động cụ thể thay vì thụ động chờ đợi, đó chính là lúc cánh cửa tài lộc được mở ra bằng chính đôi tay của mình. Một năm rực rỡ đôi khi không bắt đầu từ điều quá lớn lao, mà từ quyết định tiến bước đầu tiên - mang theo niềm tin, kỷ luật và khát vọng thịnh vượng.