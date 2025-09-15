Christophe Lemaire và Sarah-Linh Tran đánh dấu sự trở lại với BST Uniqlo U Thu/Đông 2025

Với chủ đề "Future Layers" (tạm dịch: Cảm hứng thời trang của tương lai), Uniqlo U Thu/Đông 2025 giới thiệu nhiều khả năng phối kết linh hoạt từ những chất liệu tưởng chừng tương phản như len merino, vải nylon và áo chần bông PUFFTECH. Tổng thể BST hướng đến các thiết kế có tính ứng dụng cao, đồng thời tôn lên phom dáng thanh lịch thông qua bảng màu êm dịu đặc trưng của Uniqlo U. Nổi bật nhất là màu xanh chàm (indigo blue), kết hợp cùng xanh húng quế (basil green) và đỏ tím (plum purple).

BST sẽ chính thức lên kệ từ ngày 26/9 tới đây, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.

Áo khoác ngoài giàu tính năng

Áo Khoác Chần Bông PUFFTECH dành cho nam và nữ năm nay được cập nhật với phom dáng ngắn và bo tròn, giúp người mặc dễ dàng biến tấu nhiều phong cách đa dạng.

Áo Khoác BLOCKTECH Đa Năng được cải tiến với những chi tiết tinh chỉnh như mũ trùm đầu có thể tháo rời, phần vành mũ cứng cáp hơn, và hàng khuy đôi tiện dụng. Trong khi đó, Áo Khoác Dáng Dài Một Hàng Khuy nổi bật với phom dáng chữ A thanh lịch, cùng khả năng chống thấm nước cho những ngày mưa nhẹ bất chợt.

Khả năng kết hợp linh hoạt giữa những chất liệu tương phản

BST giới thiệu Áo Cardigan Vải Pha Merino Cổ Cao và Đầm Len Dệt 3D Pha Merino tinh tế, ôm vừa vặn cơ thể, cùng với Đầm Len Lông Cừu và Áo Len Cổ Tròn mềm mại, ấm áp. Ngoài ra, BST còn có Áo Sơ Mi Dáng Rũ với đường cắt hai bên sườn, hay Áo Sơ Mi Đa Năng Dáng Rộng dành cho Nữ lấy cảm hứng từ trang phục dã ngoại. Đây là hai thiết kế mang đậm dấu ấn thanh lịch, năng động nhờ sự kết hợp hài hòa những chất liệu với tông màu đồng điệu.

Các thiết kế nổi bật trong BST Uniqlo U Thu/Đông 2025

Tìm hiểu thêm về BST Uniqlo U Thu/Đông 2025 tại: https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/special-collaboration/uniqlo-u