Quỳnh Lương và ông xã đã quyết định kết hôn sau khoảng 2 năm bên nhau.

Mới đây, Quỳnh Lương thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết hài hước về cuộc sống hôn nhân trên trang cá nhân. Không phải những khoảnh khắc lãng mạn hay lời ngọt ngào dành cho ông xã, nữ diễn viên lần này kể chuyện chồng thay đổi sau khi về chung nhà.

Theo Quỳnh Lương, thời điểm mới theo đuổi cô, Tiến Phát luôn chủ động hỏi han và tìm cách chiều chuộng người yêu, ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nữ diễn viên kể: "Hồi mới tán em bảo 'em đói', anh hỏi 'em muốn ăn gì, anh mua qua'. Giờ em bảo 'em đói', anh bảo 'anh cũng thế' hoặc là 'em gọi đồ ăn luôn cho anh'. Rồi anh thắc mắc sao em cọc?".

Qua lời kể của Quỳnh Lương, ông xã từng rất nhiệt tình chăm sóc bạn gái, nhưng sau khi về chung nhà lại trở nên thoải mái hơn. Thay vì lập tức hỏi vợ muốn ăn gì, anh đôi khi chỉ đáp lại rằng bản thân cũng đang đói, thậm chí còn nhờ vợ đặt đồ ăn giúp. Trong bài viết, Quỳnh Lương cũng không phủ nhận bản thân đã thay đổi sau khi lập gia đình. Cô thẳng thắn chia sẻ: "Nói chung lúc tán, lúc yêu, lúc cưới, ai chẳng khác. Hồi mới tán cả hai đều giữ ý. Cưới rồi, em bớt giữ ý, còn anh bớt chủ động hơn".

Quỳnh Lương mới đây khiến nhiều người bật cười khi chia sẻ câu chuyện về sự thay đổi của ông xã Nguyễn Tiến Phát sau khi về chung nhà. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên thừa nhận cả hai đều không còn giống thời mới hẹn hò, đặc biệt là việc chồng ngày càng bớt chủ động. Ảnh: FBNV

Trước khi về chung nhà, chuyện tình giữa Quỳnh Lương và Nguyễn Tiến Phát từng nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai gặp gỡ thông qua chương trình Người ấy là ai phát sóng vào tháng 6/2023. Khi ấy, Quỳnh Lương là nữ diễn viên đã có con riêng, còn Tiến Phát là doanh nhân quê Trà Vinh, sinh năm 1997, kém cô hai tuổi.

Điểm chung trong hoàn cảnh cá nhân giúp cả hai tìm thấy sự đồng cảm khi đều từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Sau chương trình, họ tiếp tục tìm hiểu, công khai hẹn hò và dần xây dựng mối quan hệ nghiêm túc.

Sau gần hai năm gắn bó, Quỳnh Lương và Tiến Phát tổ chức lễ dạm ngõ vào ngày 20/3/2025, trước khi cử hành lễ ăn hỏi và vu quy tại quê nhà Phú Thọ vào ngày 21/3. Buổi lễ được tổ chức trong không khí ấm cúng với sự góp mặt của người thân hai bên. Thời điểm đó, nữ diễn viên đang mang thai con chung với Tiến Phát.

Cả hai gặp gỡ thông qua chương trình Người ấy là ai phát sóng vào tháng 6/2023. Ảnh: FBNV

Quỳnh Lương và ông xã đã quyết định kết hôn sau khoảng 2 năm bên nhau. Ảnh: FBNV

Tháng 8/2025, Quỳnh Lương và Tiến Phát đón con gái chung, có tên gọi thân mật là NaLa. Sự xuất hiện của em bé đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc sống gia đình của nữ diễn viên. Từ khi có thêm con nhỏ, Quỳnh Lương dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời duy trì công việc kinh doanh và các hoạt động cá nhân. Trong khi đó, Tiến Phát tập trung vào công việc kinh doanh tại quê nhà, dành nhiều thời gian quản lý và phát triển khu nhà vườn của gia đình.

Trước đó, Quỳnh Lương từng nhiều lần dành lời khen cho sự quan tâm của Tiến Phát. Trong một chia sẻ vào tháng 4/2025, nữ diễn viên tiết lộ người bạn đời không phải mẫu đàn ông thường xuyên nói những lời ngọt ngào nhưng lại thích chăm sóc vợ và chủ động làm việc nhà. Cô đánh giá cao việc Tiến Phát thể hiện tình cảm bằng hành động, luôn cố gắng vun vén cho gia đình.

Cách đây không lâu, Quỳnh Lương cũng từng lên tiếng khi chồng bị nhận xét thay đổi ngoại hình và không còn chăm chút bản thân như thời mới tham gia chương trình hẹn hò. Nữ diễn viên cho biết Tiến Phát dành phần lớn thời gian làm việc ngoài vườn, quản lý nhân sự và sắp xếp công việc kinh doanh, vì vậy không còn đặt nặng chuyện ăn mặc hay hình thức bên ngoài. Cô phủ nhận những suy đoán cho rằng bản thân không quan tâm đến chồng, đồng thời khẳng định cả hai vẫn đang hạnh phúc.

Tháng 8/2025, Quỳnh Lương và Tiến Phát đón con gái chung, có tên gọi thân mật là NaLa. Ảnh: FBNV

Từ khi có thêm con nhỏ, Quỳnh Lương dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời duy trì công việc kinh doanh và các hoạt động cá nhân. Ảnh: FBNV

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh và xuất hiện trong nhiều MV trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô được khán giả biết đến qua các bộ phim như Lối nhỏ vào đời, Gara hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới chỉ cần một lý do và Hạnh phúc bị đánh cắp. Sau khi về chung nhà với Tiến Phát và đón con thứ hai, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng gia đình.