Chồng cũ Châu Hải My bị "ném đá" vì đăng bài khóc thương, lý do đến từ nỗi đau 35 năm trước

Thông tin Châu Hải My qua đời vì bạo bệnh vào tối 12/12 khiến khán giả không khỏi xót xa, đau lòng. Không chỉ có công chúng mà các đồng nghiệp, bạn diễn của nữ diễn viên cũng không giấu được cú sốc, đều lần lượt đăng bài chia buồn. Thế nhưng trong số đó, bài đăng của Lữ Lương Vỹ - bạn diễn kiêm chồng cũ của Châu Hải My lại đang thu hút sự chú ý nhiều nhất, thậm chí lên cả hot search Weibo.



Lữ Lương Vỹ là 1 trong những đồng nghiệp đầu tiên đăng bài tiếc thương Châu Hải My

Trong bài đăng của mình, Lữ Lương Vỹ viết: "Quá đột ngột! Lên đường bình an, Hải Vị. Anh không thể bình tĩnh nổi sau khi nghe tin này. Cảm ơn em vì đã mang đến nhiều điều tốt đẹp cho thế giới. Anh tin em sẽ tiếp tục nở nụ cười ở một nơi khác. Xin chia buồn cùng gia đình, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe".

Sau khi được đăng tải, bài đăng của Lữ Lương Vỹ nhận được sự quan tâm lớn của khán giả, mang về hơn 10 triệu lượt đọc chỉ sau 1 tiếng. Nam diễn viên cũng là một trong những ngôi sao đầu tiên lên tiếng chia buồn, khóc thương Châu Hải My qua đời. Thế nhưng hiện tại, bài đăng của Lữ Lương Vỹ lại gặp tranh cãi dữ dội, thậm chí có không ít cư dân mạng còn lên tiếng chỉ trích.

Bài đăng của Lữ Lương Vỹ

Lữ Lương Vỹ là người chồng đầu tiên của Châu Hải My

Không ít khán giả bất bình với bài đăng chia buồn của Lữ Lương Vỹ vì 2 lý do. Đầu tiên là vì Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My từng kết hôn rồi ly hôn trong quá khứ. Lữ Lương Vỹ là mối tình đầu, của Châu Hải My. Cả hai quen nhau sau khi đóng Đảo Nở Phong Vân vào năm 1985. Khi ấy, Lữ Lương Vỹ yêu nữ đồng nghiệp say đắm, còn không ngại đợi chờ, đưa đón cô về tận nhà sau những giờ quay phim mỏi mệt.

Cả hai kết hôn vào năm 1988, được công chúng chúc phúc nồng nhiệt. Thế nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng đi đến hồi kết do cả hai bên nảy sinh bất đồng. Châu Hải My muốn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất nhưng Lữ Lương Vỹ không đồng ý. Thậm chí nhà chồng của cô còn bắt ép cô phải giải nghệ. Mãi về sau, Lữ Lương Vỹ mới tiết lộ rằng Châu Hải My khi ấy dốc hết sức cho phim ảnh, thậm chí có hôm đi diễn đến 2-3 giờ sáng rồi ngủ đến tận trưa. Song, sự bất đồng quan điểm khi ấy dâng cao khiến đôi bên rạn nứt.

Cuộc hôn nhân của Lữ Lương Vỹ - Châu Hải My kéo dài 1 năm, kết thúc trong đau khổ

Cả hai ly hôn chỉ sau 1 năm, khiến Châu Hải My vô cùng đau khổ. Khi ấy, cô còn rơi vào áp lực khi bị đồn ngoại tình với Lê Minh, bỏ rơi Lữ Lương Vỹ. Tuy chồng cũ có lên tiếng phủ nhận nhưng Châu Hải My đã xuống tinh thần trầm trọng. Sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu góp phần khiến cô chán ghét tình yêu, trong những năm cuối đời lại lẻ bóng cô độc.

Ngoài ra, khán giả còn phẫn nộ khi Lữ Lương Vỹ gọi sai tên của Châu Hải My trong bài đăng, nhầm thành "hải vị" (nôm na là hải sản). Nhiều khán giả lên tiếng chỉ trích chi tiết này của Lữ Lương Vỹ, song cũng có người bênh vực, cho rằng đây có thể là biệt danh thân mật mà anh gọi vợ cũ, vì Hải Vị và Hải My trong tiếng Trung Quốc có âm gần giống nhau.

"Triển Chiêu sinh ra ở Việt Nam" Lữ Lương Vỹ

Sinh năm 1956, Lữ Lương Vỹ là tài tử nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Với khán giả Việt, anh còn được biết đến với biệt danh "Triển Chiêu sinh ra ở Việt Nam", vì đúng thật anh được sinh ra tại khu Chợ Lớn ở TP.HCM. Những dự án như Bến Thượng Hải, Bao Thanh Thiên... đã góp phần giúp anh ghi điểm trong lòng khán giả.