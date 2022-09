Chơi thả ga với loạt trải nghiệm ở Sun World Ha Long

Dù đã qua dịp cao điểm du lịch hè, song sức hút của tổ hợp vui chơi giải trí lớn bậc nhất miền Bắc Sun World Ha Long dường như chưa hề hạ nhiệt. Hành trình Take me to Sun World Ha Long với chuỗi sự kiện nghệ thuật đa dạng sắc màu văn hóa quốc tế và Nhật Bản cùng thế giới giải trí với rất nhiều trò chơi cực đã tại tổ hợp này vẫn đang tạo nên những làn sóng check-in mới.



Độc đáo nhất trong hành trình Take me to Sun World Ha Long dịp này có lẽ là chuyến viễn du cùng tuyến cáp treo ngắm trọn khung cảnh vịnh biển, đến Khu đồi Huyền Bí trên đỉnh Ba Đèo. Tại đây du khách được đắm chìm trong không gian xanh trong lành và đậm chất "xứ sở Phù Tang" ở khu vườn Nhật với những dáng cây bonsai quý hiếm hàng trăm tuổi, cầu Koi cong cong đỏ rực, những con suối trong vắt uốn lượn, nơi đàn cá Koi hàng ngàn con đủ màu sắc đang bơi lội tung tăng.

Những nhân vật huyền thoại trong các tác phẩm kiếm đạo kinh điển Nhật Bản như Geisha xinh đẹp, duyên dáng hay Samurai dũng mãnh, Ninja bí hiểm nay cũng xuất hiện trong show diễn "Giải cứu Geisha" tại nhà hát Asahi (Nhà hát Mặt Trời) trong khuôn viên Vườn Nhật, vào hai khung giờ 10h00, 16h30 từ thứ 3 đến Chủ Nhật hàng tuần từ 20/8 đến 30/9.

Để bảo vệ nàng Geisha khỏi sự truy sát của các Ninja, chàng Samurai đã có cuộc chiến nảy lửa với những màn trình diễn bay lượn, đấu kiếm ngoạn mục với các ninja. Từng phân cảnh được dàn dựng công phu, màn múa Yosaiko uyển chuyển, tiếng trống Taiko dồn dập, tài diễn xuất của các vũ công… dù chẳng cần kỹ xảo cũng mang tới cho du khách những giờ phút hồi hộp, phấn khích.

Chưa hết, hành trình ở Khu đồi Huyền Bí còn muôn vàn trải nghiệm hấp dẫn như ngắm toàn cảnh thành phố từ Vòng quay Sun Wheel, một trong 10 vòng quay lớn nhất thế giới hay gặp gỡ "người nổi tiếng" trong bảo tàng tượng sáp, reo hò phấn khích khi trải nghiệm làn trượt băng qua khu rừng huyền bí…

Công viên Rồng mở ra thế giới thử thách với hơn 20 trò chơi mạo hiểm như Vòng xoay tử thần, Tàu hải tặc… Đặc biệt, du khách không thể bỏ lỡ tàu lượn "Phi long thần tốc" với những vòng lượn lộn nhào, tốc độ lên tới 105 km/h, khiến những du khách quả cảm nhất cũng phải nắm chặt tay vịn, hò hét không ngừng vì phấn khích.

Không chỉ người lớn, các em nhỏ cũng vui không muốn về với loạt trò chơi hấp dẫn mà vẫn đảm bảo an toàn như Đoàn tàu cổ tích, Đu quay diệu kỳ…

Công viên nước Typhoon Water Park với 12 trò chơi dưới nước hiện đại lại đón khách bằng vô số trải nghiệm phấn khích cùng những đường trượt xoắn ốc siêu tốc hay những màn quăng mình trong phễu nước khổng lồ.

Các gia đình cũng đặc biệt yêu thích các trò chơi yêu cầu tính gắn kết cao, thử tài phối hợp ăn ý với nhau tại trò Đảo hải tặc, Thử thách mãng xà trong phân khu gia đình. Đây cũng là dịp để các bạn nhỏ làm quen với hoạt động dưới nước một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần thích thú. Riêng với các bé dưới 6 tuổi, các đường trượt nhẹ nhàng ở Vịnh Mặt trời, mô hình hoạt hình ngộ nghĩnh ở "Quốc đảo diệu kỳ" mang đến những trải nghiệm hấp dẫn và tuyệt đối an toàn.

Song có lẽ, sức hấp dẫn không thể chối từ của Sun World Ha Long trong những dịp lễ, mỗi cuối tuần là chính sách giá vé ưu đãi đặc biệt đến hết 30/9. Theo đó, giá vé vui chơi công viên nước Typhoon Water Park hoặc công viên chủ đề Dragon Theme Park chỉ còn 200.000 đồng/vé người lớn, 100.000 đồng/vé trẻ em. Vé cáp treo Nữ hoàng tới Công viên trên đỉnh Ba Đèo là 350.000 đồng.

Một thế giới trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc, những sự kiện và show trình diễn mãn nhãn, chính sách giá vé phù hợp với tất cả các gia đình, cuối tuần không đến Sun World Ha Long là có lỗi với chính mình.