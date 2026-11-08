Chó dại chết sau khi cắn 9 người ở Vĩnh Long

Thông tin trên được ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long - xác nhận.

Theo ông Đông, những người bị chó dại cắn ở xã Giao Long. Những người này chỉ trầy xước ngoài da, đã được cơ quan y tế tiêm huyết thanh phòng bệnh dại và theo dõi sức khỏe.

“ Cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn chó, mèo tại xã Giao Long. Những hộ nuôi chó, mèo bắt buộc phải tiêm vaccine cho tất cả vật nuô i”, ông Đông nói.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ dân phải tiêm ngừa vaccine bệnh dại cho chó, mèo. (Ảnh minh họa: Duy Khang).

Vài ngày trước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long thông báo với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh này về việc 8 người dân ấp Phú Thành, xã Giao Long đến Trung tâm tiêm huyết thanh ngừa bệnh dại. Những người này cho biết đã bị một con chó hoang cắn.

Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực X đã đến xã Giao Long xác minh vụ việc, kết quả có thêm 1 nạn nhân nữa. Thời gian tất cả 9 người bị chó cắn được xác định từ ngày 30/10 đến 2/11.

Trước sự việc nguy hiểm, người dân xã Giao Long đã vây bắt con chó. Con vật này chết vào chiều 2/11, được Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Long lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II xét nghiệm cho kết quả có virus bệnh dại.

Những ngày qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Long phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực X và chính quyền địa phương kiểm tra đàn chó, mèo; tuyên truyền đến người dân về việc tiêm ngừa bệnh dại và theo dõi sức khỏe đàn chó, mèo nuôi trong gia đình để trình báo Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực X xử lý kịp thời khi thú cưng có biểu hiện bất thường.