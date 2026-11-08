Đang đi xe Vespa màu xám giữa trung tâm TP.HCM, đôi nam nữ bị bắt sau thời gian lẩn trốn

Đang lưu thông trên chiếc xe Vespa màu xám khu vực trung tâm TP.HCM, Đỗ Hoàng Vũ và Lê Thị Minh Phước bất ngờ bị lực lượng công an khóa chặt lộ trình kiểm tra.

Ngày 8/11, Công an Bến Thành (TP.HCM) đã bắt giữ đôi nam nữ bị Cơ quna Cảnh sát TP.HCM truy tìm trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 6/11, khi đang tuần tra kiểm soát, Tổ tuần tra Công an phường Bến Thành phát hiện cặp nam nữ nghi vấn đi xe máy hiệu Vespa màu xám. Tổ tuần tra lập tức khóa chặt lộ trình, dừng xe trước Cổng chính Dinh Độc Lập để kiểm tra hành chính, sau đó mời cặp nam nữ về trụ sở làm việc.

Lê Thị Minh Phước (SN 1997). Ảnh: CACC

Đỗ Hoàng Vũ (SN 1980). Ảnh: CACC

Qua tra cứu dữ liệu nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định 2 người này là Đỗ Hoàng Vũ (SN 1980) và Lê Thị Minh Phước (SN 1997). Cả 2 đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra truy tìm vì liên quan đến hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" tại phường Xuân Hòa, TP.HCM. Bước đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm.