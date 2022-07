Chợ Bến Thành nhộn nhịp trở lại trong mùa du lịch

So với một năm trước đóng cửa im lìm vì dịch thì giờ đây, khoảng 70-80% các quầy sạp trong chợ đã mở cửa trở lại. Khách quốc tế cũng ngày một đông hơn, nhất là vào dịp cao điểm hè tháng 7 này.

Chị Kiều My, tiểu thương kinh doanh những mặt hàng như bánh kẹo, cà phê đặc sản của Việt Nam chia sẻ, từ khi mở lại, tháng này mới được coi là buôn bán khấm khá hơn trước. Chị My cũng kinh doanh thêm cả trên zalo, thường xuyên đăng tải hình ảnh trên đó để khách quen nếu có quay lại TP.HCM có thể đến mua trực tiếp. Dù lượng khách chưa đông như trước dịch, nhưng với chị, miễn có khách thì tiểu thương ở đây đều phấn khởi: "Chợ đông khoảng chừng 30-40% so với lúc trước, cũng đông vui nhộn nhịp, bán được hơn lúc trước, nói chung cũng đỡ hơn".

Du khách quốc tế ghé chợ Bến Thành tìm mua quà lưu niệm

Tương tự anh Minh Thành, chủ quầy bán đồ lưu niệm tại đây cho hay, cửa hàng của anh cũng chủ yếu bán được cho khách nước ngoài, người Việt về nước thăm quê. Có những vị khách quen qua mùa dịch về nước vẫn ghé thăm, khi đó cả khách lẫn người bán đều mừng vì vẫn còn có thể gặp lại nhau. Tuy vậy, anh Thành cũng cho biết, khách mua hiện nay cũng đang khá dè chừng, không chi tiêu mạnh tay như trước kia, một phần vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên mọi người cũng cân nhắc hơn: "Từ lúc cho nhập cảnh trở lại, tôi cảm thấy rất vui, bà con được buôn bán, các mặt hàng cũng bán trôi chảy hơn lúc trước".

Vừa mua xong một món đồ lưu niệm tại chợ Bến Thành, Rachel, du khách Mỹ cho biết, cô đến TP.HCM theo dự án của trường Đại học đã được khoảng 3 tuần. Đây cũng là lần đầu tiên Rachel đến Việt Nam và cũng là chuyến đi cô mong chờ kể từ sau khi có đại dịch. Cô cũng được các bạn người Việt dẫn đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng khác của thành phố. Điểm đến tiếp theo của Rachel là Hà Giang vì vậy cô tranh thủ ghé chợ để mua một vài món quà trước khi đi: "Ở đây khá thú vị, tôi nghĩ là tôi thích mọi thứ ở đây. Chợ ở đây cũng rất tuyệt, bởi vì chợ ở Mỹ họ không chia từng gian như ở đây".

Những mặt hàng thủ công rất được khách quốc tế ưa chuộng

Còn Farah, du khách Malaysia thì chọn cho mình một chiếc mũ cói sau khi dạo một vòng quanh chợ. Farah chia sẻ cô đến Việt Nam vừa để du lịch và tiện thăm cha mình đang làm việc tại đây. Cô theo đạo Hồi nên việc ăn uống gặp chút khó khăn khi ở Việt Nam nhưng được mọi người và cha hỗ trợ nên mọi thứ đều ổn. Trước khi về nước cô dự định sẽ đi đến vài địa điểm ở gần TP.HCM: "Tôi thích nhất là những đồ làm bằng thủ công, tôi cũng nghĩ người dân ở đây thích gặp gỡ nhau vào cuối tuần nhất là buổi tối. Ở đây cũng có khá nhiều xe máy nữa".

TP.HCM đã mở cửa đón khách quốc tế được hơn 3 tháng, lượng khách đến ngày một nhiều hơn cũng là tín hiệu tích cực cho không chỉ ngành du lịch mà còn với các tiểu thương lâu năm tại chợ Bến Thành bởi phần lớn khách mua ở đây chủ yếu là người nước ngoài./.