Chính thức: Sau khi làm việc với Bộ Công thương, Grab thay đổi cách thu phí, tài xế có thể nhận tới gần 86% số tiền khách thanh toán

Sau điều chỉnh, biên độ phần Grab thu về trên mỗi chuyến xe giảm từ tối đa 40,60% đối với GrabBike và tối đa 39,81% đối với GrabCar xuống còn 7% đến 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của một số tài xế Grab về giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ, cơ quan này đã tiến hành rà soát, xác minh, yêu cầu Grab cung cấp thông tin và giải trình, đồng thời làm việc với đại diện tài xế.

Cơ quan này cũng thu thập dữ liệu từ các nền tảng gọi xe khác tại Việt Nam và đối chiếu chính sách giá, phí của Grab tại một số nước Đông Nam Á để đánh giá chính sách áp dụng trong nước.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy, chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ của Grab gồm nhiều cấu phần, trong đó phí nền tảng được thu từ hành khách, phí sử dụng ứng dụng được thu từ đối tác tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe. Do đó, UBCTQG cho rằng việc đánh giá cần xem xét tổng thể các khoản thu, khấu trừ, tỷ lệ doanh thu thực nhận của tài xế và việc cung cấp thông tin về giá, phí cho khách hàng, đối tác tài xế.

Theo đó, Grab đã chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ và minh bạch thông tin triển khai từ ngày 10/11/2026, cụ thể như sau:

1. Giảm phí nền tảng thu từ hành khách

Từ ngày 10 tháng 11 năm 2026, Grab điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn, cụ thể:

Bên cạnh đó, Grab sẽ triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% trên tổng giá cước cho các chuyến xe có quãng đường từ 10km trở lên, áp dụng từ ngày 26/2/2027 đến hết 31/12/2027 theo điều kiện và điều khoản áp dụng.

2. Giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng đối với đối tác tài xế và giới hạn tổng mức phí Grab thu:

Từ ngày 10 tháng 11 năm 2026, phí sử dụng ứng dụng của Grab đối với đối tác tài xế giảm từ mức 0% – 28,76% xuống còn 0% – 25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán (bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng, thuế).

Theo đó, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng linh động mà Grab được hưởng (chưa bao gồm các khoản thuế và phí thu hộ) được chủ động kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán. Mức phí và tổng khoản khấu trừ trước, sau điều chỉnh cụ thể như sau:

Như vậy, sau điều chỉnh, biên độ phần Grab thu về trên mỗi chuyến xe giảm từ tối đa 40,60% đối với GrabBike và tối đa 39,81% đối với GrabCar xuống còn 7% đến 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike nhận được trong khoảng từ 60,59% đến 85,59%; tài xế GrabCar nhận được trong khoảng từ 59,68% đến 84,31% trên tổng giá trị hành khách thanh toán; so với mức thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ tài xế thực nhận tối thiểu tăng tương ứng 8,59 điểm phần trăm đối với GrabBike và 7,68 điểm phần trăm đối với GrabCar.

Ngoài khoản tiền này, tài xế còn có thể nhận thêm tiền thưởng và hỗ trợ từ Grab theo điều kiện của từng chương trình.

3. Bồi hoàn đối với các chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt mức 35%

Trong quá trình làm việc với UBCTQG, Grab đã rà soát và ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt mức 35% tính trên doanh thu chia sẻ với đối tác tài xế (tương đương 28,76% trên tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabCar và 28,28% trên tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabBike).

Do đó, Grab sẽ triển khai bồi hoàn với tổng số tiền dự kiến khoảng 3,9 tỷ đồng, từ ngày 05/11/2026 bằng hình thức tự động cộng vào ví đối với tài xế còn hoạt động; đối với tài xế đã thanh lý, ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab thông báo qua SMS và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11/2026 để nhận tiền.

Theo giải trình của Grab, các chuyến xe bị ảnh hưởng phát sinh do biến động cung – cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

4. Tăng cường các chương trình thưởng và hỗ trợ chi phí vận hành cho đối tác tài xế

Grab sẽ dùng khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ đối tác tài xế trong quý IV/2026, gồm thưởng doanh thu trong khung giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục miễn phí và hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt; và 52 tỷ đồng cho chương trình thưởng nhằm hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe xăng và phí sạc điện đối với xe điện, với mục tiêu hỗ trợ chi phí vận hành cho tài xế.

5. Khuyến mại, kích cầu đối với hành khách

Grab sẽ dùng khoảng 1.808 tỷ đồng để triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng đối với hành khách trong quý IV/2026.

Với các giải pháp như trên (1) đến (5), Grab sẽ dành khoảng 2.950,9 tỷ đồng, bao gồm phần giảm doanh thu do giảm phí và các khoản bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ tài xế, khuyến mại cho hành khách.

6. Nâng cấp giao diện ứng dụng của đối tác tài xế và minh bạch thông tin về phần thu của Grab

Kể từ ngày 10/11/2026, Grab sẽ nâng cấp và cải tiến giao diện trên ứng dụng Grab Driver dành cho đối tác tài xế nhằm hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng cuốc xe; đồng thời, tăng cường kênh liên hệ, kết nối giữa Grab và tài xế (như chat, liên hệ tổng đài) và áp dụng biểu mẫu tra soát giúp tài xế dễ kiểm tra, đối soát và yêu cầu giải thích các khoản thu, khấu trừ và số tiền thực nhận.

Giao diện màn hình hiện tại (bên trái trái) và dự kiến cải tiến giao diện màn hình (bên phải) cho đối tác tài xế hiển thị chi tiết các loại doanh thu, thuế, phí liên quan của chuyến xe

Thời gian tới, UBCTQG sẽ tiếp tục giám sát, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về việc thực hiện các giải pháp; đồng thời rà soát chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận và việc cung cấp thông tin cho khách hàng. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi chiều 5/11, đại diện Grab cũng nhấn mạnh đã thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Grab đã chủ động nghiên cứu và đề xuất nhóm giải pháp nhằm tối ưu hóa cấu trúc giá và phí dịch vụ, tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy cung cầu. Doanh nghiệp cho biết sẽ triển khai các giải pháp này trong thời gian tới và sẽ thông báo đầy đủ cho người dùng, đối tác tài xế thông qua các kênh truyền thông chính thức của các Grab.

Trước đó, UBCTQG đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM, qua đó phát hiện một số bất cập trong việc hiển thị giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng. Một số khoản phí chưa được công khai rõ ràng hoặc dịch vụ có thu phí được mặc định lựa chọn. Cơ quan này đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, bảo đảm người dùng được chủ động lựa chọn hoặc từ chối các dịch vụ như bảo hiểm chuyến đi, đóng góp trung hòa các-bon. Qua theo dõi, UBCTQG ghi nhận các nền tảng đã cơ bản điều chỉnh theo hướng minh bạch hơn.