Trong tháng 10/2026, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất liên tiếp phát hiện, xác minh và trao trả nhiều tài sản thất lạc có giá trị lớn cho hành khách trong nước và quốc tế.

Theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, trong tháng 10/2026, tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã có nhiều hành động đẹp, kịp thời hỗ trợ hành khách tìm lại tài sản thất lạc.

Điển hình, ngày 12/10, tại khu vực cách ly xuất cảnh, Nhà ga quốc tế T2, đồng chí Phan Văn Thành, cán bộ Đội Kiểm soát ANQT 1 phát hiện một túi xách do anh Kamata Yoshitaka (quốc tịch Nhật Bản) đánh rơi. Bên trong túi có tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, đồng chí Thành cùng đồng đội khẩn trương xác minh, liên hệ và trao trả đầy đủ tài sản cho hành khách.

Đồng chí Phan Văn Thành, cán bộ Đội Kiểm soát ANQT 1 trao trả đầy đủ tài sản cho hành khách bị đánh rơi. Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Cũng trong ngày 12/10, chị H.T.L.P, hành khách đi chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đến Buôn Ma Thuột, trình báo bị thất lạc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo tại khu vực máy soi chiếu số 9, Nhà ga T1.

Nhận được thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội Kiểm soát ANQN 1 nhanh chóng rà soát hệ thống camera an ninh, phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài và hãng hàng không xác định người cầm chiếc điện thoại đã lên chuyến bay đi Hà Nội. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tại Nội Bài đã kịp thời tìm được người đang giữ chiếc điện thoại. Sau khi xác minh, hai đơn vị phối hợp trao trả tài sản cho chị P.

Trước đó, chiều 6/10, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài tìm kiếm, trao trả điện thoại di động cho chị Thanh Phương. Chiếc điện thoại chị Phương bỏ quên tại khu vực soi chiếu an ninh đã được một hành khách khác mang lên chuyến bay đi Hà Nội. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị, tài sản đã sớm được tìm thấy và trao lại cho chủ nhân.

Chị Phương nhận lại tài sản và xúc động viết lời cảm ơn đăng trên trang Facebook cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Ngày 10/10, lúc 13 giờ 15 phút, sau khi nhập cảnh trên chuyến bay VJ829 từ Kansai (Nhật Bản), chị Trần Thị Lan Anh (sinh năm 1985) phát hiện bỏ quên ví da tại khu vực nhà vệ sinh. Bên trong ví có hộ chiếu, 260.000 yên Nhật (trị giá hơn 40 triệu đồng) cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Nhận được thông tin, đồng chí Lê Nguyễn Thanh Quang đã tận tình hỗ trợ, giúp chị Lan Anh tìm lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản.

Chị Lan Anh vui mừng nhận lại tài sản từ tay cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Trong ca công tác chiều 14/10, đồng chí Trung tá Phạm Thanh Ngọc, cán bộ Đội Kiểm soát ANQT 5, phát hiện một chiếc điện thoại di động do nam hành khách nước ngoài đánh rơi. Với tinh thần trách nhiệm, đồng chí chủ động tìm kiếm, xác minh để trao trả chiếc điện thoại cho người bị mất.

Sáng 15/10, chị Lê Trần Ngọc Trân, hành khách trên chuyến bay VJ382 từ TP. Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn, để quên chiếc đồng hồ hiệu Burberry tại khay kiểm tra an ninh hành lý xách tay ở Nhà ga T1. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của đồng chí Đại úy Đoàn Ngọc Nhân, cán bộ Đội Kiểm soát ANQN 2 cùng đồng đội, chị Trân đã nhanh chóng nhận lại tài sản. Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, chị Trân đã viết thư gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an cửa khẩu.

Ngày 20/10, đồng chí Thiếu úy Phan Ngọc Dũng, cán bộ Đội Kiểm soát ANQT 5, nhặt được một chiếc ví da bên trong có tiền mặt, nhiều loại thẻ cá nhân và đặc biệt là thẻ cư trú – giấy tờ quan trọng liên quan đến tình trạng cư trú hợp pháp, sinh sống và đi lại của chị Lê Ngọc Phi. Ngay sau đó, đồng chí Dũng cùng đồng đội khẩn trương xác minh, tìm kiếm và trao trả tài sản cho chị Phi.

Anh Hoàn nhận lại tài sản từ tay đồng chí Hữu và viết thư cảm ơn. Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Tiếp đó, tối 22/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nhà ga T3, đồng chí Thượng úy Hà Trọng Hữu, cán bộ Đội Kiểm soát ANQN 2, phát hiện một chiếc túi xách bị bỏ quên trên xe đẩy hành lý. Bên trong túi có 20 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân mang tên anh Phạm Ngọc Hoàn, hành khách vừa đáp chuyến bay từ Hải Phòng đến TP. Hồ Chí Minh lúc 18 giờ 30 phút. Đồng chí Hữu cùng đồng đội nhanh chóng xác minh, tìm kiếm và trao trả tận tay anh Hoàn toàn bộ tài sản còn nguyên vẹn.

Mỗi tài sản được tìm thấy, mỗi hành khách được hỗ trợ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ mà còn là minh chứng sinh động cho phẩm chất trung thực, tận tụy, hết lòng phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Đặc biệt, trong môi trường hàng không quốc tế với lưu lượng hành khách lớn, nhiều tình huống phát sinh đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải chủ động, nhanh nhạy, phối hợp chặt chẽ và xử lý công việc kịp thời, hiệu quả. Những hành động đẹp ấy góp phần tạo dựng niềm tin, sự an tâm và thiện cảm của hành khách trong nước, quốc tế đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng.