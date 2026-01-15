Chinh phục địa chất phức tạp, khoan sâu 1.320m vào lòng đất tìm kho báu, một doanh nghiệp trên sàn lập kỳ tích chưa từng có tại Quảng Ninh

Ngày 16/02/2023, Công ty CP Địa chất mỏ - TKV đã hoàn thành lỗ khoan MK1227 với chiều sâu 1.320 mét, đạt kỷ lục thăm dò khoáng sản than sâu nhất ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Lỗ khoan MK1227 do tổ khoan 12 Công ty Địa chất mỏ thi công thuộc Đề án thăm dò mỏ than Mạo Khê, được Bộ tài nguyên Môi trường cấp Giấy phép thăm dò số 153/GP-BTNMT ngày 24/8/2020.

Đề án có nhiệm vụ thăm dò 25 vỉa than từ vỉa 1D đến vỉa 12, nằm trong giới hạn mức cao từ lộ vỉa đến - 1000m với mục tiêu: Thiết kế thăm dò để nâng cấp trữ lượng 122 đạt 87% đối với tầng từ -150m đến -400m, 86% tầng từ -400m đến -600m. Đề án có thiết kế một số lỗ khoan sâu đến dưới -1000m nhằm phân định các tập chứa than, tìm kiếm đánh giá tiềm năng trữ lượng tài nguyên dưới mức -600m đến đáy tầng than.

Vị trí thi công lỗ khoan MK1227 trên bản đồ

Vị trí lỗ khoan MK1227 tại khu vực đồi núi cao, dốc đứng của xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cũ. Đặc điểm địa chất tại đây rất phức tạp, công trình xa khu dân cư, xa nguồn nước, thi công trong khu vực nước có áp, địa tầng sạn kết dày, có độ rỗng lớn thường xuyên gây mất nước rửa hoàn toàn, nước xâm nhập, nước phun...Tầng sét kết có cấu tạo phân lớp mỏng, nhiều mặt trượt cục bộ dọc theo lớp, độ liên kết kém bền vững dẫn đến xảy ra hiện tượng trương nở bó mút và sập lở mạnh thành lỗ khoan.

Đường vào công trình rất khó khăn, nhiều đoạn dốc đứng, cua gấp, trơn trượt rất khó khăn vất vả cho công nhân đi lại và vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn trong nhiều năm qua, để thi công hoàn thành lỗ khoan sâu trên 1000m tại bể than Quảng Ninh thường xảy ra khá nhiều rủi ro, nguy cơ xảy ra sự cố tại những công trình khoan sâu là rất cao. Thực tế nhiều năm qua cho thấy đã có các công trình khoan sâu gặp sự cố phải mất nhiều thời gian và tốn nhiều chi phí nhân công, vật tư, nhiên liệu và cứu chữa vô cùng phức tạp.

Vị trí công trình LK 1227

Công trình có chiều sâu thiết kế là 1.220m và được tiếp tục kéo dài thêm đến 1.320m để thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu địa tầng, kiến tạo, xác định chiều dày các vỉa than chính: từ V.12 đến V.6T. Lấy các loại mẫu: hóa than; khí; thể trọng nhỏ; hóa học tro than và cơ lý đá. Quan trắc địa chất thủy văn địa chất công trình. Đo địa vật lý, đo lặp kiểm tra và đo siêu âm để xác định chính xác hướng cắm và góc dốc của các lớp nham thạch. Yêu cầu kỹ thuật với tỉ lệ mẫu đá 70%; mẫu than 75% và độ lệch đáy giới hạn ≤180.

Mẫu địa tầng tại độ sâu 1320m

Với điều kiện thi công rất phức tạp của công trình, Công ty Địa chất mỏ đã chuẩn bị và có những giải pháp tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Nhân lực, thiết bị và công nghệ để thi công lỗ khoan trọng điểm này.

Công ty Địa chất mỏ đã đầu tư mua mới máy khoan HXY-5A, cần, ống, máy bơm, cối trộn dung dịch.., đồng bộ và luôn có thiết bị dự phòng. Tập trung đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm khoan sâu, bố trí nhân lực làm liên tục ba ca, ăn ngủ tại công trường, cán bộ chỉ đạo thi công có năng lực trình độ cao, linh hoạt nhạy bén, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và cứu chữa sự cố, chấp hành nghiêm quy trình, quy phạm kỹ thuật trong vận hành khoan máy địa chất.

Sau thời gian hơn 5 tháng thi công, lỗ khoan MK1227 đã hoàn thành và kết thúc ở chiều sâu 1.320m đảm bảo mục tiêu an toàn, năng suất, chất lượng. Công trình hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ kỹ thuật đề ra, đặc biệt đã xác định được sự tồn tại của các vỉa than và triển vọng tài nguyên mức dưới -600 cánh Bắc mỏ than Mạo Khê là tương đối lớn.

Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV có mã chứng khoán là MGC đang giao dịch trên sàn UpCOM . Tiền thân của công ty là Đoàn Thăm dò IX Hòn Gai, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) được thành lập theo Quyết định số 223/ĐC ngày 1/9/1958 của Sở Địa chất - Bộ Công nghiệp.

Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 9.351.800 cổ phiếu, chiếm 86,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Hoạt động chính của Công ty là Điều tra cơ bản, thăm dò phục vụ khai thác than và các tài nguyên khoáng sản khác; Khảo sát đo đạc địa hình bề mặt, đo đạc chuyên ngành mỏ lộ thiên và hầm lò; Đo địa vật lý Karota, sản xuất vật liệu xây dựng và các dịch vụ địa chất khác; Dịch vụ ăn uống, phục vụ điều dưỡng tập trung gồm tắm nước khoáng nóng và xoa bóp. Địa bàn hoạt động chính của công ty tại tỉnh Quảng Ninh.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2024 là 628 người.﻿

Trong năm 2024, khối lượng khoan thăm dò của MGC đạt 44.155 mét, hoàn thành 83,9% kế hoạch, công tác khảo sát trắc địa là điểm sáng đạt 17.798,4 ha, vượt 11,9% so với kế hoạch năm.

Về các chỉ tiêu tài chính, công ty ghi nhận mức doanh thu thuần hơn 327 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm 46% so với năm trước.