Chiêu thức đưa ma túy vào giới trẻ

Liên tiếp các vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng bị phát hiện sử dụng hoặc liên quan đến ma túy thời gian gần đây. Điều khiến dư luận lo lắng hơn đó là trước khi vướng vòng lao lý, nhiều người trong số họ từng có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt với giới trẻ - nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi thần tượng và mạng xã hội.

Theo thống kê của Bộ Công an, khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu nằm ở độ tuổi từ 15-25, có những em mới chỉ học trung học cơ sở. Đây là độ tuổi còn non nớt cả về thể chất lẫn tinh thần, thiếu kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ bản thân. Chính vì vậy, các em dễ bị lôi kéo, dụ dỗ vào những hành vi tiêu cực, trong đó có việc thử và sử dụng ma túy, dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng.

Chưa đến 30 tuổi, nhưng đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (TP Cần Thơ) đã có 10 năm sử dụng ma túy. Đối tượng thừa nhận không ít lần sống dở, chết dở vì cơn nghiện hành hạ. Vì ma túy, đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội.

Cũng có thâm niên chục năm sử dụng ma túy, một đối tượng khác nhiều lần mất kiểm soát hành vi. Trong cơn ảo giác, đối tượng đập phá tài sản và phóng hỏa ngay chính căn nhà của mình. Theo các chuyên gia, những trường hợp này không phải là cá biệt.

Bác sĩ Võ Chí Đại (Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ) cho biết: "Nếu sử dụng ma túy nhiều, bệnh nhân sẽ thay đổi nhân cách, vui buồn đột xuất, cáu gắt, nóng giận, có thể đập phá đồ đạc".

Thời gian gần đây, không gian mạng được tận dụng làm nơi phạm tội. Nhiều tài khoản thực hiện chiêu thức tuyên truyền sai lệch để lôi kéo, dụ dỗ những người chưa có sự hiểu biết và tâm lý hiếu kỳ như học sinh, sinh viên sử dụng ma túy. Trong đó, việc trà trộn ma túy vào các loại đồ ăn, thức uống, hay thuốc lá điện tử cũng là vấn đề nhức nhối.

Đại tá Hà Văn Huy (Trưởng Phòng 4, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an) khẳng định: "Chính quyền địa phương, các phường, xã phải phối hợp với nhà trường, gia đình tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với giới trẻ".

Năm 2025, lực lượng công an toàn quốc đã điều tra, triệt phá gần 22.000 vụ, bắt giữ hơn 44.000 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Hơn 300 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy đã bị triệt xóa.