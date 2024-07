Chiến dịch toàn cầu mới, “Always Pushing With Vans” - Thúc đẩy sáng tạo, tiến bộ không ngừng

Drieke Leenknegt, giám đốc tiếp thị toàn cầu của Vans, chia sẻ: "Sứ mệnh của chúng tôi là truyền cảm hứng và trao quyền cho mọi người sống theo phong cách 'Off The Wall', thể hiện quyết tâm không ngừng để thúc đẩy mọi thứ về phía trước". Vans hợp tác với giám đốc sáng tạo nổi tiếng ALEX/2TONE và nhiều nghệ sĩ, vận động viên danh tiếng như Lizzie Armanto, Elijah Berle, và Tony Alva. Cùng với đó là âm nhạc của bộ đôi rap Paris Texas, tất cả hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đậm chất nghệ thuật và âm nhạc bùng nổ.

Chiến dịch "Always Pushing" không chỉ đơn thuần là một chiến dịch quảng cáo, mà còn là một lời kêu gọi hành động cho cộng đồng Vans, mỗi người trẻ hãy sống và sáng tạo theo cách của riêng mình, đẩy văn hóa và xã hội theo hướng mà họ mong muốn. Tinh thần "Off the Walll" này đã được Vans gìn giữ từ năm 1966 và nay được tái hiện đầy sống động qua chiến dịch mới.

Công nghệ và trải nghiệm mới - MN Wayvee và MN Skate Half Cab

Đi cùng chiến dịch "Always Pushing", Vans mang đến sự cải tiến về hai dòng giày MN Wayvee và MN Skate Half Cab. Đây là những sản phẩm thuộc dòng Pro Skate, được thiết kế dành riêng cho các skater chuyên nghiệp và giới trẻ đam mê trượt ván.

MN Skate Half Cab - Là phiên bản nâng cấp của dòng Half Cab, công nghệ hiện đại như lớp phủ DURACAP™, đế SickStick™ và lót giày PopCush™. Đôi giày này không chỉ giữ được nét cổ điển của Vans mà còn cải tiến để đem lại hiệu suất tối ưu, giúp skater thực hiện những cú trick phức tạp.

Rin - một skater kỳ cựu thuộc team Saigon Skatepark bộc bạch: "Half Cab giúp tôi thực hiện những cú trick khó trên sàn trượt. Tôi đã rất thích khi trải nghiệm đôi giày trên ván trượt vì thiết kế ôm sát bàn chân, độ bám tốt và khả năng bảo vệ tối ưu giúp tôi chinh phục mọi thử thách một cách dễ dàng."

MN Wayvee - Biểu tượng đường phố hiện đại

MN Wayvee mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu da và lưới trong suốt, đảm bảo độ bền và thoáng khí tuyệt vời. Công nghệ DuraCap™ và LuxLiner™ giúp giày vừa vặn, thoải mái, hỗ trợ tối đa cho skater. Đế ngoài Wafflecup™ và đệm PopCush™ cung cấp cảm giác bám ván và bảo vệ chống va đập tối ưu.

Sẵn sàng cùng Vans vào cuộc hành trình "Always Pushing" để khám phá và trải nghiệm tinh thần không ngừng tiến bộ, hỗ trợ cộng đồng skater theo đuổi đam mê và chinh phục mọi đỉnh cao. Chiến dịch chính thức ra mắt với những câu chuyện chủ đạo và các phần mở rộng thú vị suốt mùa thu này. Bạn có thể tìm thấy MN Wayvee và MN Skate Half Cab tại các kênh phân phối chính hãng như Sneaker Buzz, Lazada, và các cửa hàng Vans trên toàn quốc.