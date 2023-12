Chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng, 3 cán bộ ngân hàng ở TP.HCM bị khởi tố

Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 bị can trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại phòng giao dịch một ngân hàng. Các quyết định trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

3 cán bộ ngân hàng bị khởi tố vì chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo Cơ quan CSĐT, Nguyễn Hoàng Kim Vy (SN 1988, ngụ quận Tân Bình, nguyên Giám đốc phòng giao dịch) bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

Nguyễn Thị Vân (SN 1997, quê Bình Phước, nguyên giao dịch viên) và Nguyễn Thị Thùy Liên (SN 1985, ngụ TP Thủ Đức, nguyên kiểm soát viên phòng giao dịch) cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện một số sai phạm xảy ra tại ngân hàng trên.

Quá trình điều tra, Công an xác định, Nguyễn Hoàng Kim Vy đã có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Nguyễn Thị Thùy Liên và Nguyễn Thị Vân thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công an Thừa Thiên Huế cũng bắt tạm giam Võ Chí Thành, nhân viên tín dụng của một ngân hàng chiếm đoạt tài sản 25 tỷ đồng.

Cụ thể, một khách hàng ở phường Xuân Phú, TP Huế, gửi tiết kiệm tại ngân hàng Thành đang công tác. Tin tưởng nam nhân viên tín dụng này, khách hàng đã nhiều lần cho mượn 8,3 tỷ đồng để “làm dịch vụ đáo hạn cho khách”. Tuy nhiên, Thành đã dùng số tiền để trả nợ cá nhân.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an phát hiện, với thủ đoạn mượn tiền đáo hạn ngân hàng và góp vốn mua bán bất động sản, Thành đã chiếm đoạt của nhiều người khác với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.