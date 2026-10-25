Chiếc iPhone giảm hơn 12 triệu đồng sau 1 năm, rẻ hơn iPhone 17

Ra mắt tại Việt Nam tháng 9/2025 với giá cao hơn iPhone 17 tới 7 triệu đồng, iPhone Air bản 256GB đã qua sử dụng hiện chỉ còn khoảng 19–20 triệu đồng, thấp hơn iPhone 17 cũ cùng dung lượng. Sau hơn một năm, chiếc iPhone mỏng nhất của Apple đã mất gần 40% giá trị, gấp đôi mức mất giá của iPhone 17.

Tháng 9/2025, iPhone 17 và iPhone Air cùng lên kệ tại Việt Nam. Khi đó, iPhone 17 bản 256GB có giá khởi điểm 24,99 triệu đồng, còn iPhone Air 256GB được định giá 31,99 triệu đồng, cao hơn 7 triệu đồng. Với mức giá này, iPhone Air được Apple xếp ở vị trí cao cấp hơn, nằm giữa bản tiêu chuẩn và dòng Pro.

Hơn một năm sau, tương quan giá giữa hai mẫu máy đã đảo chiều trên thị trường máy cũ. Theo khảo sát bảng giá các hệ thống bán lẻ và sàn rao vặt trong tháng 10/2026, iPhone Air 256GB cũ có giá khoảng 18,9 - 20,1 triệu đồng, trong khi iPhone 17 256GB cũ dao động khoảng 19,9 - 23,6 triệu đồng.

Ra mắt cùng thời điểm, iPhone 17 vẫn khá giữ giá trong khi đó iPhone Air có mức giảm sâu

Khi so cùng tình trạng máy tại một hệ thống bán lẻ, iPhone Air 256GB loại trầy đẹp có giá 19,299 triệu đồng, thấp hơn khoảng 600.000 đồng so với iPhone 17 cùng loại ở mức 19,899 triệu đồng. Với loại like new, iPhone Air có giá 19,799 triệu đồng, còn iPhone 17 là 20,499 triệu đồng. Trên các sàn rao vặt tại TP.HCM, giá iPhone Air cũ phổ biến ngày 22/10/26 ở mức khoảng 19,3 - 20 triệu đồng tùy màu sắc.

Tính ra, iPhone Air 256GB cũ đã rẻ hơn khoảng 12 - 13 triệu đồng so với giá mở bán, tương đương mất gần 40% giá trị. Cùng khoảng thời gian, iPhone 17 cũ chỉ thấp hơn giá ra mắt khoảng 1,4 - 5 triệu đồng, tức mất khoảng 6–20% tùy tình trạng máy.

Diễn biến này không chỉ xuất hiện ở máy cũ. Sau khi iPhone 18 Pro ra mắt tháng 9/2026, Apple tăng giá niêm yết nhiều mẫu iPhone đời trước tại Việt Nam, đi ngược thông lệ hạ giá đời cũ những năm trước. Dù vậy, các đại lý vẫn tiếp tục giảm sâu iPhone Air. Ngày 07/10/26, giá bán thực tế của iPhone Air mới là 23,19 triệu đồng, trong khi iPhone 17 mới được bán ở mức 25,49 triệu đồng. Nguyên nhân cụ thể khiến iPhone Air mất giá nhanh hơn iPhone 17 hiện chưa có thông tin xác nhận từ nhà sản xuất hay các hệ thống phân phối.

Điểm khác biệt lớn nhất của iPhone Air nằm ở thiết kế. Máy chỉ dày 5,64mm, mỏng hơn cả iPhone 6 với độ dày 6,9mm, từng được xem là biểu tượng về độ mỏng của Apple. Khung máy làm từ titan, mặt lưng phủ Ceramic Shield, còn mặt trước dùng Ceramic Shield 2 giúp tăng khả năng chống trầy xước.

Máy có màn hình 6,5 inch, lớn hơn màn hình 6,3 inch của iPhone 17, với tần số quét thay đổi từ 1 đến 120Hz. Bên trong là chip A19 Pro, cùng dòng chip với iPhone 17 Pro, và máy hỗ trợ đầy đủ Apple Intelligence. Với mức giá cũ khoảng 19 - 20 triệu đồng, đây là cách rẻ nhất hiện nay để sở hữu một chiếc iPhone dùng chip A19 Pro.

Để đạt độ mỏng như vậy, iPhone Air phải chấp nhận nhiều hạn chế. Máy chỉ có một camera sau, không có ống kính góc siêu rộng và không có ống kính tele quang học. Máy cũng chỉ có một loa ngoài ở cạnh trên, nên âm thanh khi nghe gọi hay xem video không mạnh bằng các mẫu iPhone có loa kép.

Về pin, theo nhãn năng lượng tại châu Âu, iPhone Air dùng được 40 giờ mỗi lần sạc, gần ngang mức 41 giờ của iPhone 17. Tuy nhiên, máy cần khoảng 30 phút để sạc đến 50%, chậm hơn mức 20 phút của iPhone 17. Chip A19 Pro trên Air cũng chỉ có 5 nhân GPU thay vì 6 nhân như bản Pro, và không được trang bị buồng hơi tản nhiệt. Cổng USB-C của máy chỉ hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu chuẩn USB 2.0.

Ở mức giá tương đương, iPhone 17 mang đến cấu hình cân bằng hơn. Máy có cụm camera kép 48MP gồm camera chính và camera góc siêu rộng, cùng camera trước 18MP hỗ trợ tính năng Center Stage. Đây cũng là iPhone bản tiêu chuẩn đầu tiên có màn hình ProMotion tần số quét 120Hz và màn hình luôn bật. Máy dùng chip A19, thấp hơn một bậc so với A19 Pro trên iPhone Air, nhưng vẫn đủ mạnh cho các tác vụ hàng ngày và hỗ trợ Apple Intelligence.