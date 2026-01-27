Chiếc iPhone cũ nên mua nhất năm 2026

Bước sang năm 2026, khi cơn sốt iPhone 16 series đã bắt đầu hạ nhiệt và đi vào giai đoạn ổn định giá, thị trường iPhone đã qua sử dụng lại chứng kiến sự lên ngôi bất ngờ của một cái tên quen thuộc: iPhone 15 Pro.

Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia công nghệ và thương lái đều nhận định đây là chiếc điện thoại "đáng tiền" nhất ở thời điểm hiện tại. Với mức giá đã giảm sâu chạm đáy cùng những trang bị công nghệ không hề lỗi thời, iPhone 15 Pro đang là lựa chọn tối ưu cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác "Pro" mà không muốn chi ra số tiền quá lớn cho các dòng máy mới nhất.

Khảo sát nhanh tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ uy tín và thị trường máy cũ đầu tháng 01/2026 cho thấy giá iPhone 15 Pro đã qua sử dụng đang ở mức cực kỳ dễ chịu. Phiên bản 128GB hàng "Like New" (đẹp 99%) hiện chỉ dao động trong khoảng 17,5 đến 18,5 triệu đồng. Với những máy có ngoại hình xước nhẹ hoặc pin thấp hơn một chút, mức giá thậm chí có thể xuống dưới 17 triệu đồng. So với thời điểm mới ra mắt hay so với mức giá đắt đỏ của iPhone 16 Pro hiện tại, việc lựa chọn iPhone 15 Pro cũ giúp người dùng tiết kiệm được tới hơn chục triệu đồng trong khi trải nghiệm sử dụng thực tế gần như không có sự khác biệt quá lớn.

Lý do quan trọng nhất khiến iPhone 15 Pro trở nên đặc biệt giá trị trong năm 2026 chính là khả năng hỗ trợ Apple Intelligence. Khác với iPhone 14 Pro hay các đời sâu hơn hoàn toàn nằm ngoài cuộc chơi AI của Apple, iPhone 15 Pro được trang bị con chip A17 Pro mạnh mẽ cùng dung lượng RAM 8GB, đủ tiêu chuẩn để vận hành mượt mà các tính năng thông minh mới nhất mà Apple vừa cập nhật. Đây chính là chiếc iPhone "Pro" có giá rẻ nhất hiện nay giúp bạn không bị tụt hậu trước làn sóng công nghệ AI đang bùng nổ, một lợi thế tuyệt đối so với các dòng máy tiền nhiệm.

Bỏ qua yếu tố cấu hình, trải nghiệm cầm nắm và sử dụng hàng ngày của iPhone 15 Pro vẫn thuộc hàng đỉnh cao. Khung viền Titan cấp độ 5 giúp máy nhẹ hơn đáng kể so với khung thép của dòng 14 Pro, giải quyết triệt để vấn đề mỏi tay khi sử dụng lâu. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi sang cổng sạc USB-C là một điểm cộng cực lớn, cho phép người dùng đồng bộ hóa sạc với iPad, MacBook và các thiết bị điện tử khác chỉ với một sợi cáp duy nhất. Sự tiện lợi này, kết hợp với màn hình ProMotion 120Hz mượt mà, tạo nên một trải nghiệm cao cấp mà ngay cả iPhone 16 bản thường (vẫn chỉ có màn hình 60Hz) cũng không thể so sánh được.

Về khả năng nhiếp ảnh, cụm 3 camera trên iPhone 15 Pro vẫn là một thế lực đáng gờm. Khả năng quay video ProRes, chụp ảnh 48MP và khả năng xử lý ánh sáng yếu vẫn vượt trội hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng tầm giá. Con chip A17 Pro, dù đã ra mắt được hơn một năm, vẫn là một "quái vật" về hiệu năng, xử lý gọn gàng mọi tựa game nặng nhất hay các tác vụ render video phức tạp.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng, tính năng hiện đại (AI, USB-C, màn hình 120Hz) và chi phí bỏ ra, thì iPhone 15 Pro cũ chính là "món hời" không thể bỏ qua trong dịp đầu năm 2026 này.