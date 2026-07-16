Chiếc ghế xoay ‘tử thần’ bất ngờ gãy giữa không trung, nam du khách rơi xuống vực 15m vẫn sống sót kỳ diệu

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc ghế xoay mạo hiểm trên vách núi bất ngờ gãy rời trong lúc vận hành khiến người chơi lao thẳng xuống vực đang được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội.

Điều khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc là nam du khách vẫn sống sót sau cú rơi từ độ cao khoảng 15 mét. Sau vụ việc, chính quyền Peru đã đóng cửa vĩnh viễn trò chơi này và mở cuộc điều tra về những sai phạm trong quá trình vận hành.

Khung sắt lại trở thành "lá chắn" cứu mạng

Sự việc xảy ra tại điểm ngắm cảnh Cabrapata, thuộc vùng Ayacucho (Peru). Đây là nơi nổi tiếng với trò chơi mang tên "Astronaut Experience" (Trải nghiệm phi hành gia), còn được gọi là "Extreme Chair" (Ghế Cực Hạn) - một thiết bị gồm khung kim loại hình hộp, cố định người chơi bên trong và xoay tròn 360 độ ngay sát mép vực nhằm tạo cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung.

Theo đoạn video được lan truyền, nam du khách 24 tuổi đã được thắt dây an toàn và đưa vào thiết bị trước khi nhân viên bắt đầu xoay. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20 giây sau khi vận hành, phần khung kim loại bất ngờ rung lắc dữ dội.

Đoạn video clip khiến ai xem cũng thót tim.

Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, giá đỡ của thiết bị bất ngờ bị tuột khỏi cọc neo. Toàn bộ chiếc ghế cùng người chơi lập tức lao xuống sườn núi dốc từ độ cao khoảng 15 mét.

Máy quay vẫn tiếp tục ghi lại cảnh khung kim loại lăn nhiều vòng xuống triền núi đá gồ ghề trước sự hoảng loạn của những người có mặt tại hiện trường. Tiếng la hét vang lên khi nạn nhân nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường, trong khi khu vực trò chơi được phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Dù cú rơi khiến nhiều người tin rằng cơ hội sống sót gần như bằng không, nam du khách đã may mắn thoát chết.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân vẫn được dây đai giữ chặt bên trong khung kim loại trong suốt quá trình rơi. Chính phần khung sắt bao quanh cơ thể đã hấp thụ phần lớn lực va đập khi liên tục lăn xuống sườn núi, giúp bảo vệ người đàn ông khỏi những chấn thương chí mạng.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện với nhiều chấn thương nghiêm trọng do va đập mạnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Khung sắt tưởng là thứ gây nguy hiểm, cuối cùng lại chính là thứ cứu mạng anh ấy.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người gọi đây là một trong những trường hợp sống sót "thần kỳ" nhất từng được ghi lại tại một trò chơi mạo hiểm.

"Khung sắt tưởng là thứ gây nguy hiểm, cuối cùng lại chính là thứ cứu mạng anh ấy", một tài khoản bình luận.

"Xem video mà nổi da gà. Không thể tin anh ấy vẫn còn sống sau cú rơi như vậy", người khác chia sẻ.

Trò chơi hoạt động trái phép, bị đóng cửa vĩnh viễn

Vụ tai nạn đã khiến trò chơi "Extreme Chair" bị chính quyền địa phương đình chỉ hoạt động và đóng cửa vĩnh viễn. Toàn bộ thiết bị vòng quay sau đó bị lực lượng chức năng tịch thu để phục vụ công tác điều tra cũng như giám định kỹ thuật.

Kết quả kiểm tra cho thấy trò chơi này được lắp đặt và vận hành không có giấy phép. Theo cơ quan chức năng tại Ayacucho, thiết bị chưa từng được cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Peru (Defensa Civil) nhưng vẫn hoạt động, đón khách trong thời gian dài.

Peru nổi tiếng với những ngọn núi cao, khung cảnh đẹp.

Sau vụ việc, Văn phòng Thanh tra Bảo vệ Quyền lợi Công dân (Defensor del Pueblo) tại Ayacucho đã yêu cầu các chính quyền địa phương trên toàn khu vực khẩn trương rà soát những trò chơi cảm giác mạnh tự phát được dựng tại các điểm ngắm cảnh, vách núi và mỏm đá. Những công trình không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phải lập tức dừng hoạt động nhằm ngăn ngừa các tai nạn tương tự.

Hiện nay, Mirador de Cabrapata - điểm ngắm cảnh nơi xảy ra sự cố - vẫn mở cửa đón khách. Tuy nhiên, toàn bộ trò chơi "Ghế Cực Hạn" cùng các dịch vụ đu dây, vòng quay mạo hiểm không phép từng hoạt động sát mép vực đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Peru nổi tiếng với những ngọn núi cao, khung cảnh đẹp.

Chính quyền địa phương cho biết khu vực này sẽ được quy hoạch theo hướng trở thành điểm tham quan an toàn hơn, tập trung vào hoạt động ngắm cảnh và dã ngoại thay vì các trò chơi cảm giác mạnh chưa được kiểm định.

Việc đóng cửa vĩnh viễn "Ghế Cực Hạn" được xem là động thái mạnh tay nhằm siết chặt quản lý các hoạt động du lịch mạo hiểm, đồng thời là lời cảnh báo đối với những điểm tham quan khai thác trò chơi cảm giác mạnh nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cần thiết.

Nguồn: The Sun