Không cần thiết kế cầu kỳ hay họa tiết nổi bật, áo len dệt kim dáng ôm, trơn màu vẫn đủ sức tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và tôn dáng.

Trong tủ đồ của những cô nàng yêu thích phong cách old money, bên cạnh blazer, quần âu hay chân váy cổ điển, áo len dệt kim dáng ôm cũng là món đồ không thể thiếu. Thiết kế tưởng chừng đơn giản này lại sở hữu nhiều ưu điểm: vừa tôn lên đường cong cơ thể, vừa mang đến vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế. Không chạy theo những xu hướng nhất thời, áo len dệt kim trơn màu, dài tay có thể đồng hành cùng bạn qua nhiều mùa lạnh mà không lo lỗi mốt.

Điểm hấp dẫn của kiểu áo này nằm ở phom dáng ôm vừa vặn. Khác với những thiết kế bó sát gây cảm giác gò bó, áo len dệt kim có độ co giãn nhất định, giúp trang phục ôm theo cơ thể một cách mềm mại mà vẫn tạo sự thoải mái khi cử động. Phần thân áo gọn gàng giúp tôn lên vòng eo và đường cong tự nhiên, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối hơn. Khi kết hợp cùng quần cạp cao hoặc chân váy có phần eo rõ ràng, bạn còn có thể tạo cảm giác chân dài và tỷ lệ cơ thể hài hòa. Một ưu điểm khác khiến áo len dệt kim dáng ôm được yêu thích là thiết kế trơn màu, không có quá nhiều chi tiết trang trí. Chính sự tối giản này tạo nên vẻ sang trọng kín đáo đặc trưng của phong cách old money. Bạn không cần diện những món đồ quá cầu kỳ hay sử dụng nhiều phụ kiện nổi bật, chỉ một chiếc áo len có chất liệu đẹp, phom dáng chuẩn cũng đủ giúp tổng thể trông chỉn chu và có gu.

Áo dệt kim và chân váy dài là công thức dành cho những cô nàng yêu thích vẻ nữ tính, thanh lịch. Áo len dệt kim dáng ôm khi kết hợp với chân váy chữ A, chân váy xếp ly hoặc chân váy midi sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, mang hơi hướng cổ điển. Bạn có thể chọn chân váy màu trung tính như đen, be, nâu hoặc xám để giữ tinh thần old money. Khi trời lạnh, hãy khoác thêm áo dạ dáng dài hoặc blazer, kết hợp cùng boots hay giày búp bê để hoàn thiện diện mạo. Nếu muốn vẻ ngoài trẻ trung và thoải mái hơn, hãy thử phối áo len ôm với quần jeans. Sự đối lập giữa phom áo gọn gàng và kiểu quần có phần phóng khoáng tạo nên set đồ đơn giản nhưng không nhàm chán. Quần jeans ống đứng, ống suông hoặc dáng loe đều có thể kết hợp ăn ý với kiểu áo này. Bạn chỉ cần thêm một đôi giày búp bê, loafer hoặc sneaker là đã có ngay bộ trang phục phù hợp để đi làm, đi chơi hay dạo phố.

Áo len dệt kim dáng ôm và quần âu là bộ đôi lý tưởng cho những ngày cần vẻ ngoài chỉn chu. Thiết kế áo gọn gàng giúp cân bằng phom quần ống rộng, đồng thời tạo cảm giác vóc dáng cao ráo hơn. Bạn có thể chọn quần âu cạp cao, có đường ly giữa để tăng vẻ thanh lịch. Nếu muốn trang phục mang đậm tinh thần old money, hãy ưu tiên những gam màu hài hòa như áo trắng phối quần xám, áo đen phối quần be hoặc áo nâu kết hợp cùng quần kem. Áo len dài tay không chỉ dành cho những set đồ kín đáo. Khi kết hợp cùng quần short hoặc chân váy ngắn và boots cao cổ, item này lại mang đến vẻ ngoài trẻ trung, cá tính hơn. Đây là công thức phù hợp với những ngày thời tiết se lạnh, đặc biệt khi bạn muốn tạo điểm nhấn cho đôi chân. Có thể khoác thêm áo blazer hoặc áo khoác dáng ngắn để tổng thể thêm thời trang mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Một cách tận dụng áo len dệt kim rất thú vị là mặc bên trong váy hai dây. Chiếc áo ôm gọn giúp tạo điểm nhấn ở phần thân trên, trong khi váy hai dây mang đến sự mềm mại, thướt tha cho tổng thể. Bạn có thể chọn váy lụa hoặc váy có chất liệu rủ nhẹ để tạo sự tương phản thú vị giữa hai lớp trang phục. Công thức này vừa nữ tính, vừa giúp những chiếc váy mùa hè tiếp tục được sử dụng trong những ngày trời lạnh.

Để dễ dàng kết hợp với những món đồ sẵn có, bạn nên ưu tiên các tông màu cơ bản như đen, trắng, xám, be và nâu. Đây đều là những gam màu đặc trưng của phong cách old money, có khả năng phối hợp linh hoạt và ít bị ảnh hưởng bởi xu hướng theo mùa. Nếu muốn tạo cảm giác nhẹ nhàng, áo màu trắng, kem hoặc be là lựa chọn phù hợp; trong khi đen, xám và nâu lại mang đến vẻ ngoài trưởng thành, sang trọng hơn. Bên cạnh màu sắc, kiểu cổ áo cũng quyết định phần nào phong cách tổng thể.

Áo cổ tròn mang đến vẻ trẻ trung, đơn giản và dễ mặc mỗi ngày. Thiết kế cổ V giúp phần cổ trông thanh thoát, phù hợp với những ai thích vẻ nữ tính, nhẹ nhàng. Trong khi đó, áo cổ lọ lại có nét cổ điển, sang trọng và đặc biệt thích hợp để diện trong những ngày lạnh sâu. Bạn có thể lựa chọn tùy theo sở thích, vóc dáng và cách phối đồ thường ngày. Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

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Không cần thiết kế cầu kỳ hay họa tiết nổi bật, áo len dệt kim dáng ôm, trơn màu vẫn đủ sức tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và tôn dáng. Đây là món đồ dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục, từ quần jeans năng động đến chân váy cổ điển hay quần âu chỉn chu. Nếu đang muốn xây dựng tủ đồ mùa lạnh theo hướng tối giản, bền vững và mang tinh thần old money, đây chắc chắn là thiết kế rất đáng để đầu tư.