Đối tượng thường tự xưng là nhân viên của thương hiệu, sàn thương mại điện tử hoặc đơn vị vận chuyển như GHN, GHTK, Viettel Post... để tạo lòng tin, sau đó đề nghị người mua cung cấp thông tin nhằm thực hiện thủ tục hoàn tiền.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, hiện nay việc mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, việc để lộ thông tin cá nhân, thông tin đơn hàng trong quá trình giao dịch trực tuyến cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng những dữ liệu này để xây dựng kịch bản giả mạo người bán, sàn thương mại điện tử hoặc đơn vị vận chuyển nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ người mua cung cấp thông tin bảo mật hoặc chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi

Sau khi đơn hàng được giao thành công, người mua bất ngờ nhận được cuộc gọi thông báo sản phẩm thuộc diện bị lỗi, phải thu hồi hoặc hoàn trả. Đối tượng thường tự xưng là nhân viên của thương hiệu, sàn thương mại điện tử hoặc đơn vị vận chuyển như GHN, GHTK, Viettel Post... để tạo lòng tin, sau đó đề nghị người mua cung cấp thông tin nhằm thực hiện thủ tục hoàn tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng có thể đọc chính xác thông tin đơn hàng như tên sản phẩm, thời điểm giao nhận, thông tin người mua... khiến nạn nhân tin rằng cuộc gọi xuất phát từ đơn vị bán hàng hoặc vận chuyển chính thức. Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu người mua chuyển sang liên lạc qua các kênh bên ngoài ứng dụng, truy cập đường link giả mạo, quét mã QR hoặc thực hiện các thao tác với lý do xác nhận lệnh hoàn tiền, kích hoạt mã thu hồi hàng.

Ảnh minh họa bằng AI

Một số trường hợp, nạn nhân bị yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin tài khoản hoặc chuyển trước một khoản phí với cam kết sẽ được hoàn trả. Thực chất, đây là những thủ đoạn nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp chiếm đoạt tiền của người mua.

Nguồn thông tin mà các đối tượng sử dụng có thể đến từ nhiều hình thức khác nhau, trong đó có dữ liệu cá nhân, dữ liệu giao dịch bị lộ, bị thu thập hoặc trao đổi trái phép. Vì vậy, việc đối tượng nắm rõ thông tin đơn hàng không đồng nghĩa với việc cuộc gọi, tin nhắn đó là hợp pháp hay đáng tin cậy.

Chủ động bảo vệ thông tin, phòng tránh lừa đảo

Để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các thủ đoạn trên, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác và thực hiện một số biện pháp sau:

- Kiểm tra trực tiếp tình trạng đơn hàng, thông tin thu hồi hoặc hoàn tiền trên ứng dụng, website chính thức của sàn thương mại điện tử đã sử dụng. Không tự ý thực hiện theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn chưa được xác thực.

- Tuyệt đối không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc; không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin đăng nhập hoặc dữ liệu cá nhân cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không chuyển tiền, nộp phí hoặc thực hiện giao dịch theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên bán hàng, đơn vị vận chuyển để nhận tiền hoàn trả hoặc thu hồi sản phẩm khi chưa xác minh thông tin qua kênh chính thức.

- Hạn chế chia sẻ công khai thông tin cá nhân, thông tin đơn hàng, số điện thoại và các dữ liệu liên quan đến giao dịch mua sắm trên mạng xã hội; chủ động bảo vệ tài khoản và thông tin đăng nhập.

- Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, cần ngắt liên lạc, không tiếp tục thực hiện giao dịch và liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng qua kênh chính thức để xác minh. Trường hợp đã cung cấp thông tin ngân hàng hoặc chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ xử lý, đồng thời lưu giữ các bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu giao dịch là yếu tố quan trọng giúp mỗi người tự bảo vệ tài sản của mình. Mỗi người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến tài khoản, tiền bạc và dữ liệu cá nhân, không để các đối tượng lừa đảo lợi dụng sự thiếu cảnh giác để chiếm đoạt tài sản.