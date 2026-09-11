Chỉ với 20 người, Việt Nam quyết giữ bằng được cột thép nặng 426 tấn, cao ngang tòa nhà 40 tầng, cắm thẳng vào lòng đất để làm gì?

Chỉ với 20 người cùng loạt máy móc hiện đại, Việt Nam cắm thành công trụ thép nặng 426 tấn.

Theo EVN, đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đã tạo kỳ tích cho ngành điện Việt Nam. Dự án hoàn thành vào tháng 8/2024. Trong đó, dự án đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài khoảng 141,52km, gồm có 285 vị trí móng cột thuộc 09 huyện, thị xã, trong đó có 178 vị trí móng cột đi qua diện tích rừng và đất lâm nghiệp, với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng 39,1693ha.

Vào ngày 1/6/2024, vị trí cột 136 thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3, cung đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, đã hoàn thành công tác dựng cột. Cột cao 145 m, nặng 426 tấn, là một trong những vị trí cột cao và nặng nhất toàn tuyến. Đáng chú ý, để thi công, nhóm công nhân làm việc và ăn tranh thủ ngay trên đỉnh cột, ở độ cao ngang với tòa nhà 35 - 40 tầng.

Vị trí 136 thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, do Công ty Cổ phần PC1 Hà Nội (thuộc Tập đoàn PC1) thi công lắp dựng. Đây là cột đỡ, vượt hồ Thượng Tuy, nằm trong khu vực đồi núi cao. Khoảng cách giữa cột 135 và 136 hơn 1 km, do đó để đảm bảo khoảng cách an toàn, cột được thiết kế với chiều cao lớn hơn.

Theo đơn vị được giao quản lý, điều hành Dự án, điểm đặc biệt của cột thép tại vị trí này là sử dụng cột ống, công nghệ lần đầu tiên được áp dụng trong các dự án đường dây 500kV tại Việt Nam.

Do các ống thép có kích thước lớn, trọng lượng nặng và được lắp dựng ở độ cao 145 m, quá trình thi công đòi hỏi sự hỗ trợ của nhiều loại máy móc hiện đại, trong đó có cẩu 160 tấn và 400 tấn. Cùng với đó là máy tời thủy lực, máy lao và sự phối hợp nhịp nhàng của công nhân để di chuyển, lắp đặt từng ống thép vào cột. Càng lên cao, việc thi công càng khó khăn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có gió lớn.

Theo kỹ sư xây lắp tại công trường, để hoàn thành những trụ cột có chiều cao như vậy, nhóm công nhân phải đu mình giữa không trung để lắp đặt các cấu kiện trên cột, chuẩn bị cho công đoạn kéo dây. Ngày làm việc của họ bắt đầu từ 6h sáng, ăn trưa trên đỉnh cột và kết thúc vào khoảng 19h.

Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung, cho biết toàn tuyến đang đồng loạt dựng cột, kéo dây. Thời tiết thất thường, trong khi đường dây chủ yếu đi qua khu vực núi, băng qua rừng nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. Để kịp tiến độ đề ra, đơn vị đã huy động hơn 2.500 nhân công trên toàn tuyến, mỗi vị trí cột có khoảng 15-20 người. Những ngày nắng nóng, tại nhiều vị trí, nhiệt độ trên cột lên tới 60 độ C, gây bỏng tay,... Nhưng với quyết tâm cao, lực lượng thi công đã cố gắng hoàn thành toàn tuyến.

Việc hoàn thành lắp dựng cột thép cao nhất và nặng nhất Dự án đường dây 500kV mạch 3 là động lực để các đơn vị tham gia dự án cùng quyết tâm, nỗ lực, tập trung nguồn lực để nhanh chóng hoàn thành dựng cột toàn tuyến để chuyển bước sang giai đoạn kéo dây.