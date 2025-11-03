Chỉ trong 1 tháng, Trung Quốc chi gần 1 tỷ USD để mua một sản vật từ Việt Nam

Đây là sầu riêng.

Theo số liệu vừa được Cục Hải quan công bố, trong tháng 9/2025, Trung Quốc đã chi gần 1 tỷ USD để nhập khẩu sầu riêng Việt Nam, tăng 67,7% so với tháng trước. Đồng thời, con số này chiếm tới 93,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này.

Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp Trung Quốc tăng mua mạnh sầu riêng Việt Nam, sau giai đoạn chững lại vì siết kiểm định. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực của sầu riêng Việt Nam, với giá trị nhập khẩu khoảng 2,59 tỷ USD, gần như tương đương cùng kỳ năm 2024.

Tính luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt gần 2,8 tỷ USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, ngoài Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam còn bắt đầu mở rộng sang nhiều thị trường mới. Trong đó, Hong Kong (Trung Quốc) đat 42,8 triệu USD (tăng 83,7%), Đài Loan (Trung Quốc) đạt 32 triệu USD, tăng 64,9%, Papua New Guinea và Mỹ tăng lần lượt 44,6% và 36,5%. Đáng chú ý, sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia tăng hơn 650%. Tuy nhiên, Ngược lại, Thái Lan chỉ còn 33,9 triệu USD, giảm tới 74,5%, khiến thị phần rơi từ 4,7% xuống 1,2%.

Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đã ổn định trở lại

Diện tích sầu riêng ở Việt Nam hiện có khoảng 148.000 ha. Ảnh minh họa

Sau thời gian ngắn bị gián đoạn vì một số phòng kiểm nghiệm tạm ngừng hoạt động, đến nay, hoạt động kiểm nghiệm và xuất khẩu sầu riêng ở Việt Nam đã cơ bản trở lại bình thường. Việc này đảm bảo thông suốt cho doanh nghiệp và người dân.

Thep ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cả nước hiện có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận, với tổng công suất khoảng 3.200 mẫu/ngày, đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Trước đó, từ giữa tháng 10/2025, một số phòng phải tạm dừng vì bảo trì, hỏng thiết bị hoặc chờ đánh giá lại. Việc này khiến tiến độ xét nghiệm các chỉ tiêu Cadimi và Vàng O (điều kiện bắt buộc để cấp chứng nhận xuất khẩu sang Trung Quốc) bị chậm.

Trước diễn biến này, vào ngày 24/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức họp khẩn, yêu cầu các đơn vị rà soát năng lực, bảo đảm tính chính xác và thống nhất giữa kết quả trong nước với phía Trung Quốc. Kết quả, sau 1 tuần triển khai quyết liệt, hoạt động kiểm nghiệm đã cơ bản ổn định, đồng thời đáp ứng tiến độ xuất khẩu và thông quan hàng hóa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định rằng, sẽ tiếp tục phối hợp với Trung Quốc nhằm tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể và không để bất kỳ lô hàng nào bị gián đoạn do khâu kỹ thuật. Đồng thời, Bộ cũng huy động tối đa các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để xử lý lượng mẫu tồn, bảo đảm xuất khẩu thông suốt.

Trên thực tế, hoạt động xuất khẩu sầu riêng tại các cửa khẩu chính vẫn duy trì ổn định, với tổng lưu lượng 300 – 400 xe/ngày. Cụ thể, Lạng Sơn từ 200 - 250 xe, Lào Cai từ 100 - 150 xe, Móng Cái là khoảng 50 xe. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vụ sầu riêng ở Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối, sản lượng không còn nhiều và việc thu mua, xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường.

Theo Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, sau một năm bùng nổ, sầu riêng Việt Nam hiện bước vào giai đoạn cạnh tranh chất lượng và chuẩn hóa quy trình. Do đó, nếu tiếp tục mở rộng vùng trồng được cấp mã số và đầu tư cho chế biến, sầu riêng Việt Nam có thể duy trì vị thế dẫn đầu khu vực, đồng thời hướng tới mục tiêu cán mốc 3,5 tỷ USD trong năm 2025.

Ông Đặng Phúc Nguyên nhận định, dù gặp nhiều khó khăn nhưng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng vẫn có thể vượt kỷ lục của năm 2024. Nguyên nhân là sản lượng sầu riêng tăng mạnh. Hơn nữa, dù giá sầu riêng năm nay giảm so với năm ngoái, nhưng lượng hàng xuất khẩu tăng đã giúp kim ngạch đạt mức cao kỷ lục.