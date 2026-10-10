Chỉ trong 1 tháng, Sun PhuQuoc Airways tăng gần 38% số chuyến bay quốc tế

Trong tháng 9, số chuyến bay quốc tế của Sun PhuQuoc Airways tăng từ 414 lên 570 chuyến, tương đương gần 38%. Cùng kỳ, hãng đạt tỷ lệ cất cánh đúng giờ 86,8%, theo số liệu tổng hợp từ các Cảng vụ Hàng không được hãng công bố.

Sun PhuQuoc Airways (SPA) vừa công bố một số số liệu hoạt động trong tháng 9/2026, đáng chú ý là sự thay đổi trong cơ cấu chuyến bay giữa thị trường nội địa và quốc tế. Theo thông tin từ hãng, số chuyến bay quốc tế trong tháng tăng từ 414 lên 570 chuyến, tương đương mức tăng khoảng 37,7%.

Qua đó, tỷ trọng chuyến quốc tế trong tổng số chuyến bay thương mại của SPA tăng từ 13,2% lên 18,5%, tức thêm 5,3 điểm phần trăm so với tháng trước.

Sự thay đổi diễn ra trong thời điểm tháng 9 là giai đoạn thấp điểm của thị trường hàng không nội địa. Theo thông tin SPA công bố, sản lượng chuyến bay toàn ngành trong tháng giảm khoảng 17% so với tháng trước. Hãng đồng thời mở thêm các đường bay quốc tế, trong đó đường bay Hà Nội - Hồng Kông được khai trương ngày 30/9.

Một chỉ số khác được SPA công bố là tỷ lệ cất cánh đúng giờ (OTP). Theo số liệu tổng hợp từ các Cảng vụ Hàng không được hãng dẫn lại, OTP của SPA trong tháng 9 đạt 86,8%, cao hơn 8,4 điểm phần trăm so với mức trung bình toàn ngành là 78,4%. So với tháng 8, OTP của hãng tăng 17,4%.

Tại Phú Quốc, nơi được SPA xác định là căn cứ khai thác chính, tỷ lệ cất cánh đúng giờ của hãng đạt 88%, trong khi mức chung của sân bay là 75,6%. Tại Tân Sơn Nhất, OTP của SPA đạt 87,2%, so với mức chung 80,8%.

Tháng 9 cũng đánh dấu việc SPA bổ sung dòng tàu bay mới. Ngày 22/9, hãng tiếp nhận chiếc Airbus A330 đầu tiên. Sau khi hoàn tất phê chuẩn khai thác, dòng máy bay thân rộng này được SPA đưa vào khai thác thương mại từ ngày 3/10. Cùng giai đoạn, SPA chính thức vận hành hệ thống Làm tải tập trung (Centralized Load Control - CLC). Theo thông tin hãng công bố, SPA là hãng hàng không thứ hai tại Việt Nam triển khai mô hình này.

CLC tập trung việc tính toán tải và lập phương án chất xếp thay vì thực hiện phân tán. Hệ thống của SPA sử dụng giải pháp của Amadeus cho nghiệp vụ làm tải, tính toán tải trọng và phát hành các chứng từ khai thác chuyến bay, kết hợp với Flight 360 do đội ngũ kỹ thuật của hãng phát triển. Dự án được khởi động từ tháng 3/2026 và đi vào vận hành sau 6 tháng.