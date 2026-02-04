Chỉ trong 1 tháng, 2 cầu thủ U23 Việt Nam phải lên bàn phẫu thuật: "Cơn ác mộng" dây chằng đáng sợ thế nào?

Từ những giọt nước mắt tại Thường Châu tuyết trắng đến nỗi lo hiện hữu của lứa trẻ hôm nay, chấn thương dây chằng đã trở thành một "bản án" nghiệt ngã, bào mòn tài năng của cả một thế hệ vàng bóng đá Việt Nam.

Sau những thông tin không vui về ca đứt dây chằng của Hiểu Minh và Thái Sơn, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại một lần nữa phải rùng mình. Ký ức về lứa U23 Thường Châu lẫy lừng năm nào hiện về, không chỉ với những chiến tích huy hoàng, mà còn là danh sách dài dằng dặc những "thương binh" gục ngã vì đầu gối.

Thái Sơn và Hiểu Minh đều chấn thương dây chằng (Ảnh: Bongdaplus/ AFC)

Một thế hệ vàng "vỡ vụn" vì đầu gối

Nhìn lại hành trình từ năm 2018 đến nay, dường như không có cái tên nào trong đội hình chính năm ấy thoát khỏi sự truy đuổi của "cơn ác mộng" dây chằng. Vũ Văn Thanh mở đầu chuỗi ngày u ám vào tháng 9/2018 khi đứt dây chằng chéo trước, buộc phải bỏ lỡ cả AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Tiếp đó, Phan Văn Đức – "đứa con của thần gió" cũng không thắng nổi định mệnh chấn thương. Sau một năm nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng vào năm 2019, đến năm 2024, trong màu áo CAHN, Văn Đức lại thêm một lần đổ gục vì lý do tương tự.

Trường hợp đau xót nhất có lẽ là "chuyên gia săn Tây" Trần Đình Trọng. Kể từ tháng 5/2019, chấn thương dây chằng liên tiếp đeo bám, tái phát rồi mổ lại nhiều lần. Những vết sẹo trên đầu gối đã vĩnh viễn ngăn cản một trung vệ tài hoa trở lại với phiên bản đỉnh cao nhất. Tương tự, Lương Xuân Trường cũng mất 1 năm sự nghiệp sau cú sốc đứt dây chằng tại buổi tập của đội tuyển vào tháng 9/2019.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng đứt toàn bộ dây chằng kèm rách sụn chêm tại trận Siêu Cúp QG 2020; Phạm Xuân Mạnh chật vật suốt giai đoạn 2020-2021; và đặc biệt là Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ sinh năm 1999 đã trải qua một hành trình điều trị đầy gian truân từ năm 2020, mổ đi mổ lại nhiều lần.

Từ quá khứ u ám đến nỗi lo cho tương lai

Những tưởng cơn ác mộng ấy chỉ dừng lại ở thế hệ đàn anh, nhưng sự cố mới đây của Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Thái Sơn lại khiến người hâm mộ lo lắng.

Hiểu Minh, trung vệ trẻ triển vọng, đã gặp phải chấn thương dây chằng nghiêm trọng, buộc phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài ngay khi sự nghiệp đang bắt đầu chớm nở. Trong khi đó, trường hợp của Thái Sơn – quân bài quan trọng nơi tuyến giữa càng khiến giới chuyên môn lo ngại về cường độ thi đấu quá tải dẫn đến sự quá hạn của những "sợi dây chằng" mỏng manh.

Chấn thương Hiểu Minh và Thái Sơn không chỉ là tổn thất về mặt nhân sự, mà còn là nỗi lo về sự khốc liệt, mật độ thi đấu dày đặc khiến cầu thủ quá tải. Nếu không có những giải pháp, "ám ảnh dây chằng" sẽ mãi là rào cản ngăn những ngôi sao của chúng ta vươn tới những đỉnh cao xa hơn.