Chi tiết để lộ mối quan hệ vợ Quân A.P và nhà chồng

Bên nhau từ năm lớp 9, "tình yêu gà bông" của Quân A.P và Lê Khanh đã đi đến cái kết đẹp. Cặp đôi âm thầm về chung nhà và có nhóc tỳ đầu lòng siêu dễ thương. Sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội thì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình Quân A.P cũng khiến nhiều người tò mò. Theo ghi nhận, Lê Khanh sinh sống cùng nhà với bố mẹ Quân A.P tại khu phố cổ tại Hà Nội. Khi bà xã của Quân A.P có công việc bên ngoài thì nhóc tỳ được gia đình trông giúp.

Ngoài ra, một chi tiết chứng minh mối quan hệ của Lê Khanh với gia đình Quân A.P rất thân thiết, tốt đẹp chính là cô kết bạn, tương tác Facebook với mẹ và chị gái của chồng. Đặc biệt, Phương Mai - chị gái của Quân A.P từng đăng ảnh cùng đi chơi pickleball với Lê Khanh. Pickleball cũng là môn thể thao được bà xã của Quân A.P yêu thích, thường xuyên lên sân để chơi dạo gần đây. Qua những hint nhỏ này cũng phần nào chứng minh Lê Khanh được có quan hệ thân thiết, được lòng nhà chồng.

Quân A.P và Lê Khanh có 12 năm bên nhau. Trong một buổi giao lưu cách đây ít năm, Quân A.P từng chia sẻ có nụ hôn đầu vào năm lớp 9. Ngoài ra, lúc mới yêu nam ca sĩ đã có hành động chuẩn "bạn trai quốc dân". Cụ thể, Quân A.P từng tiết lộ vào năm lớp 12, anh đã để dành tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng để mua quà tặng bạn gái. Quân A.P cho biết món quà đó là một cây son, có giá tầm 3 triệu đồng. Sau khi đã âm thầm kết hôn, chào đón em bé đầu lòng, Quân A.P cũng không chia sẻ nhiều về vợ để hạn chế việc cô nhận những lời tiêu cực từ mạng xã hội. Mặc dù không công khai trước công chúng nhưng Quân A.P đã khoe "nóc nhà" với dàn Anh Trai Say Hi . Bằng chứng là Lê Khanh kết bạn Facebook với nhiều "anh trai", cô còn được đặc cách vào hậu trường concert để giao lưu.

Sau khi tham gia Anh Trai Say Hi, tên tuổi của Quân A.P được nhiều người biết đến hơn. Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát ấn tượng, gia đình nam ca sĩ sở hữu khu villa bề thế ở Hòa Lạc, cách Hà Nội khoảng 40 phút đi xe. Cơ ngơi của Quân A.P từng khiến Trấn Thành lẫn các anh trai phải trầm trồ.

Vào tháng 2/2022, trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Quân A.P từng chia sẻ về chuyện tình cảm. "Tôi nghĩ một khi đã xác định yêu tôi thì người ấy chắc sẽ phải tự tin về bản thân thì họ mới có thể an tâm được. Khán giả thì không đáng lo ngại nhưng với những bạn đồng nghiệp mà hằng ngày tôi tiếp xúc, hầu như đều là những cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ bên cạnh tôi phải cực kỳ tin tưởng tôi cũng như cực kỳ tự tin vào bản thân thì mới có thể ở vị trí ấy cũng như chịu được áp lực đấy được", anh cho hay.

Gần đây nhất, trong hậu trường Anh Trai Say Hi, khi được Vũ Thảo My xem tarot và "phán": "Cậu đang rất hạnh phúc trong tình yêu", Quân A.P mỉm cười ngại ngùng và nói lại: "Hay á".