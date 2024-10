Phản ứng phía Quân A.P về tin đã lấy vợ, có con đầu lòng

Dạo gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Quân A.P và hot girl Lê Khanh là một đôi. Thậm chí, dân mạng còn phát hiện nhà riêng của Quân A.P có một chiếc nôi dành cho em bé. Cho đến mới đây, clip ghi nhận nam ca sĩ và vợ, con sinh sống trong một ngôi nhà ở khu phố cổ Hà Nội tiếp tục gây sốt. Được biết, Vợ Quân A.P sống cùng gia đình chồng, cô có mối quan hệ thân thiết, tốt đẹp với chị gái của chồng.

Sau khi thông tin song hỷ của Quân A.P được chia sẻ, nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ. Một số cư dân mạng còn tiết lộ có niềm tin vào tình yêu hơn sau khi thấy tình yêu từ năm lớp 9 của Quân A.P đi đến cái kết đẹp. Liên hệ với phía Quân A.P để tìm hiểu thêm thông tin, đại điện nam ca sĩ không phản hồi gì về vấn đề trên. Tuy nhiên, dựa vào "rổ" hint từ bên ngoài lẫn người trong cuộc để lộ suốt thời gian qua, chắc hẳn công chúng đã có câu trả lời về chuyện "Anh trai" Quân A.P đã kết hôn, sinh con.

Phía A.P vẫn giữ thái độ "im hơi lặng tiếng" trước thông tin nam ca sĩ có vợ và con

Clip xác nhận chuyện Quân A.P và Lê Khanh đã về chung nhà, có nhóc tỳ siêu cute

Lê Khanh vui vẻ chào nhóc tỳ sau khi ra ngoài đi chơi pickleball

Quân A.P là một trong những nam ca sĩ nhận được nhiều tình cảm của khán giả hiện nay. Bắt đầu được biết đến bằng loạt những bản cover hàng trăm ngàn view trên MXH, đến hiện tại, Quân AP đã sở hữu cho mình nhiều bản hit cả chục triệu view, có thể kể đến như Ai Là Người Thương Em, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Bông Hoa Đẹp Nhất... Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát ấn tượng, gia đình nam ca sĩ sở hữu khu villa bề thế ở Hòa Lạc, cách Hà Nội khoảng 40 phút đi xe. Cơ ngơi của Quân A.P từng khiến Trấn Thành lẫn các anh trai phải trầm trồ.

Về chuyện tình cảm, nam ca sĩ chưa từng lên tiếng công khai đối phương nhưng luôn "phát tín hiệu" là "đã có chủ". Trong một cuộc giao lưu, Quân A.P cho biết có nụ hôn đầu vào năm lớp 9. Đến lớp 12, anh đã để dành tiền tiêu vặt tầm vài tháng để mua cây son tầm 3 triệu tặng bạn gái.

Quân A.P từng công khai Lê Khanh vào năm 2012, tuy nhiên sau khi hoạt động nghệ thuật thì anh ẩn bài đăng cũ

Vào tháng 2/2022, trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Quân A.P từng chia sẻ về chuyện tình cảm. "Tôi nghĩ một khi đã xác định yêu tôi thì người ấy chắc sẽ phải tự tin về bản thân thì họ mới có thể an tâm được. Khán giả thì không đáng lo ngại nhưng với những bạn đồng nghiệp mà hằng ngày tôi tiếp xúc, hầu như đều là những cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ bên cạnh tôi phải cực kỳ tin tưởng tôi cũng như cực kỳ tự tin vào bản thân thì mới có thể ở vị trí ấy cũng như chịu được áp lực đấy được", anh cho hay.

Về gu chọn đối phương, nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi thích một người hiền. Nhiều người đàn ông thích chinh phục những cô gái cá tính bởi bản năng của đàn ông là chinh phục mà, không hiểu sao tôi lại thích những cô gái hiền, có thể là hồi đi học mình cũng gặp qua vài người cá tính rồi nên cũng đủ để biết. Bây giờ thì tôi thích một người hiền lành nhưng cũng lanh lợi, không phải kiểu hiền khô, kiểu hiền nhưng lanh lợi thông minh thì sẽ đánh gục tôi bất cứ lúc nào".

Gần đây nhất, trong hậu trường Anh Trai Say Hi, khi được Vũ Thảo My xem tarot và "phán": "Cậu đang rất hạnh phúc trong tình yêu", Quân A.P mỉm cười ngại ngùng và nói lại: "Hay á".