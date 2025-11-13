eMagazine
Genz Area
XANH chưa - check!!!
ShowLive
GÓP Ý GIAO DIỆN MỚI
TRANG CHỦ
Star
Ciné
Musik
Beauty & Fashion
Đời sống
Money-Z
Ăn - Quẩy - Đi
Xã hội
Sức khỏe
Tek-life
Học đường
Xem Mua Luôn
Video
Đời sống
Nhân vật
Xem-Ăn-Chơi
House n Home
Xem mua luôn
Thời trang
Đẹp
Mommy mua di
Sport
Bóng đá
Hậu trường
Pickleball
Esports
Musik
Âu-Mỹ
Châu Á
Việt Nam
Hip-hop neva die
Ciné
Phim chiếu rạp
Phim Việt Nam
Series truyền hình
Hoa ngữ - Hàn Quốc
Tek-Life
Metaverse
How-To
Wow
2-Mall
Star
Sao Việt
Hội bạn thân showbiz
TV Show
Xã hội
Pháp luật
Nóng trên mạng
Sống xanh
Học đường
Nhân vật
Du học
Bản tin 46'
Thế giới đó đây
Chùm ảnh
Khám phá
Dị
Sức khỏe
Tin tức
Dinh dưỡng
Khỏe đẹp
Giới tính
Các bệnh
Nhóm chủ đề
Tải app
iOS
Android
Fanpage
Liên hệ
Quảng cáo
live
Học đường
Nhân vật
Du học
Bản tin 46'
Sức khỏe
Khám phá
Chi tiết bảng lương giáo viên từ 1/1/2026 theo dự thảo Nghị định mới
PV,
Theo Người đưa tin
17:41 13/11/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên
Với hệ số đặc thù, mức lương dự kiến của giáo viên tiểu học, THCS, THPT công lập từ ngày 1/1/2026 có thể lên tới hơn 18 triệu đồng/tháng.
Con trai lớp 10 đêm nào cũng lén làm một việc, sáng ra mệt mỏi, phải nghỉ học, mẹ Hà Nội bất lực lên MXH xin lời khuyên
Một tập Doraemon cách đây 32 năm đã "tiên tri" về thời đại AI khiến ai cũng rùng mình
Yêu quái IQ cao nhất Tây Du Ký, khiến Tề Thiên Đại Thánh không ít lần hoang mang
Theo
Người đưa tin
Copy link
Link bài gốc
Lấy link
https://www.nguoiduatin.vn/chi-tiet-bang-luong-giao-vien-tu-1-1-2026-theo-du-thao-nghi-dinh-moi-204251113104850623.htm
Thông tin mới vụ hàng trăm học sinh phải nghỉ học vì cúm A
lương giáo viên
Bảng lương giáo viên
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Xem
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Xem
Chi tiết bảng lương giáo viên từ 1/1/2026 theo dự thảo Nghị định mới
Nổi bật
Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ trực tiếp chế biến món cá kho có "vi khuẩn gây ngộ độc"
Nổi bật
Thông tin mới vụ hàng trăm học sinh phải nghỉ học vì cúm A
-
"Chốt" thời gian sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc
-
Giáo viên nói về đề thi lớp 10 môn ngữ văn năm 2026, học sinh cần đặc biệt lưu ý
-
Sinh viên VNUA tối ưu hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa
-
Đóng
Star
Ciné
Musik
Beauty & Fashion
Sport
Đời sống
Xã hội
Ăn - Quẩy - Đi
Xem Mua Luôn
Thế giới đó đây
Sức khỏe
Tek-Life
Học đường
Money-Z
Video