Thông tin mới vụ hàng trăm học sinh phải nghỉ học vì cúm A

Những ngày qua, thông tin hàng trăm học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) phải nghỉ học do mắc cúm A đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Theo Báo Tuổi Trẻ, tổng cộng 388 học sinh của trường đã được cho nghỉ học để phòng dịch, trong đó có nhiều lớp ghi nhận từ 9 đến 22 em phải nhập viện, còn lại đang được điều trị tại nhà.

Theo Báo Lao động, trung tâm Y tế Con Cuông đã tiến hành vệ sinh, phun khử trùng toàn bộ phòng học, khu nội trú và các khu sinh hoạt tập thể của nhà trường; đồng thời tiếp tục hỗ trợ công tác điều trị, theo dõi sức khỏe các học sinh mắc cúm. Tính đến sáng 13/11, 388 học sinh toàn trường vẫn nghỉ học để phòng dịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu nhà trường và địa phương tập trung toàn lực cho việc chăm sóc, điều trị học sinh nhiễm cúm; đồng thời xây dựng kế hoạch ôn tập, dạy bù sau khi các em trở lại trường.

Trong cùng ngày, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin rằng lượng trẻ nhập viện do cúm vẫn ở mức ổn định, không ghi nhận tình trạng gia tăng đột biến hay xuất hiện số ca mắc bất thường so với những ngày trước đó.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ngoài Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông, hiện chưa có trường học nào khác trên địa bàn tỉnh báo cáo tình trạng học sinh mắc cúm hàng loạt. Hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục khác vẫn diễn ra bình thường.

Sở Y tế Nghệ An khuyến cáo, cúm A là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp do virus cúm A gây ra, thường có các biểu hiện như sốt, ho, đau họng và mệt mỏi. Để phòng bệnh hiệu quả, người dân nên tiêm vắc-xin cúm định kỳ hằng năm, giữ vệ sinh tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc khu vực đông người.

Làm sao để phòng chống bệnh Cúm A?

Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là giai đoạn từ cuối thu sang đông, số ca mắc cúm A lại có xu hướng tăng lên. Cúm A là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp do virus cúm A gây ra, dễ lây lan trong cộng đồng thông qua các giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần với người bệnh. Dù hầu hết các trường hợp chỉ bị sốt, ho, đau họng, mệt mỏi trong vài ngày rồi khỏi, song với trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai hay người có bệnh nền, cúm A có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm phế quản, suy hô hấp. Vậy làm thế nào để phòng tránh căn bệnh tưởng chừng “nhẹ” nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro này?

Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là giai đoạn từ cuối thu sang đông, số ca mắc cúm A lại có xu hướng tăng lên. (Ảnh minh hoạ)

1. Tiêm vắc-xin cúm hằng năm

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiêm vắc-xin cúm là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Virus cúm A có khả năng biến đổi liên tục, do đó, vắc-xin cần được tiêm nhắc lại mỗi năm để cập nhật khả năng bảo vệ trước các chủng mới. Trẻ em trên 6 tháng tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, nhân viên y tế và người mắc bệnh mãn tính là những nhóm nên được ưu tiên tiêm phòng. Tiêm vắc-xin không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mà còn giảm mức độ nặng nếu không may bị nhiễm.

2. Giữ vệ sinh cá nhân

Việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn là biện pháp cực kỳ quan trọng để phòng chống bệnh Cúm A. Bên cạnh đó, cần che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi để hạn chế phát tán giọt bắn chứa virus ra môi trường. Những thói quen tưởng đơn giản nhưng lại giúp cắt đứt chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

3. Giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ

Virus cúm có thể tồn tại trong không khí và trên bề mặt đồ vật trong một thời gian nhất định. Vì vậy, việc lau dọn, khử khuẩn thường xuyên các vật dụng như tay nắm cửa, bàn học, điện thoại, bàn phím... là rất cần thiết. Không gian sống và làm việc nên được thông thoáng, có ánh sáng mặt trời chiếu vào để hạn chế môi trường ẩm thấp. Trong trường học, các lớp học cần được vệ sinh mỗi ngày, khuyến khích học sinh đeo khẩu trang nếu có dấu hiệu cảm cúm.

4. Duy trì lối sống lành mạnh, tăng sức đề kháng

Hệ miễn dịch khỏe mạnh là “tấm khiên” tự nhiên giúp cơ thể chống lại virus. Mỗi người nên duy trì chế độ ăn đủ chất, giàu vitamin C, kẽm và protein, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn để cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Uống nhiều nước, tránh thức khuya, hạn chế rượu bia, thuốc lá cũng góp phần cải thiện sức khỏe hô hấp. Với trẻ nhỏ, cha mẹ cần chú ý bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và không để con nhiễm lạnh.

5. Tránh tụ tập đông người và tiếp xúc với người bệnh

Trong mùa dịch cúm, việc hạn chế đến những nơi đông người như trung tâm thương mại, sự kiện lớn, hoặc không gian kín là rất quan trọng. Nếu buộc phải tham gia, hãy đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách an toàn. Khi trong gia đình có người mắc cúm, cần tách riêng đồ dùng cá nhân, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và đảm bảo phòng ở được khử khuẩn, thông gió thường xuyên.

6. Theo dõi và điều trị sớm khi có triệu chứng

Dấu hiệu thường gặp của cúm A bao gồm sốt cao, ho, đau họng, đau đầu, mệt mỏi và đau nhức cơ. Nếu xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước và liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng virus nếu chưa có chỉ định. Với người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đi khám sớm để tránh biến chứng.

7. Cập nhật thông tin chính thống từ cơ quan y tế

Trong thời đại mạng xã hội, tin giả về bệnh cúm lan truyền rất nhanh. Vì vậy, mỗi người cần chọn lọc nguồn thông tin từ các cơ quan chức năng như Bộ Y tế, CDC hoặc bệnh viện uy tín, tránh tin theo những “bài thuốc dân gian” chưa được kiểm chứng.

Cúm A không phải là bệnh quá nguy hiểm nếu chúng ta có kiến thức và chủ động phòng ngừa. Chỉ với vài thói quen nhỏ như rửa tay, đeo khẩu trang, tiêm phòng định kỳ và giữ lối sống lành mạnh, mỗi người đều có thể tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Phòng bệnh vẫn luôn là biện pháp đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả nhất.