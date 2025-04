Chi Pu quá xịn, Việt Nam sắp có thêm Friend Of The House mới?

Mới đây tạp chí Grazia Singapore vừa phát hành bài phỏng vấn độc quyền dành cho Chi Pu với tiêu đề: Vietnamese Star Chi Pu On Her Bold Style, Her Biggest Musical Inspirations And Staying True To Herself (tạm dịch: Ngôi sao Việt Nam Chi Pu chia sẻ về phong cách táo bạo, âm nhạc và cái tôi).

Mở đầu cuộc trò chuyện, tạp chí danh tiếng dành nhiều câu từ "có cánh" để miêu tả Chi Pu như: "Bước vào kỷ nguyên của sức mạnh ngôi sao Đông Nam Á, một trong những ngôi sao đang lên lớn nhất ở Việt Nam, nghệ sĩ giải trí toàn diện được yêu mến vì tính cách sôi nổi, khả năng diễn xuất đa dạng và phong cách quyến rũ...".

Grazia Singapore là ấn phẩm khu vực của Grazia - chuyên trang làm đẹp và thời trang cao cấp và đến từ Ý. Đây là một trong những tạp chí thời trang lâu đời và có ảnh hưởng nhất thế giới, hiện có mặt tại hơn 20 quốc gia từ châu Âu đến châu Á.

Đáng chú ý, thương hiệu thời trang đồng hành cùng Chi Pu trong bộ ảnh được sử dụng xuyên suốt bài phỏng vấn tự hào này chính Gucci. Song song với những chia sẻ về hành trình làm nghệ thuật và quan điểm sống của bản thân, khi được đặt câu hỏi: Nếu bạn chỉ được mặc một nhà thiết kế trong suốt quãng đời còn lại, đó sẽ là ai?

Chi Pu đã không do dự trả lời đó sẽ là Gucci: "Tôi thích cách thương hiệu này kết hợp sự tinh tế với sự thể hiện táo bạo, sáng tạo. Thiết kế của họ vượt thời gian nhưng luôn thay đổi, hoàn toàn phù hợp với phong cách cá nhân của tôi." - nữ ca sĩ thể hiện tình cảm đặc biệt đối với nhà mốt Ý.

Từ tất cả những sự thân tình đặc biệt giữa Chi Pu và Gucci suốt những năm qua, nhất là trong 2024, người ta tự hỏi: Liệu giọng ca sinh năm 1993 có được nhà mốt nước Ý trao danh phận?

Lần gần nhất thương hiệu Ý từng trao danh phận chính thức cho một nữ nghệ sĩ Việt chính là vào tháng 9/2023 cho Hà Hồ. Khi ấy, cô được công bố trở thành Friend of The House của Gucci tại thị trường VIệt Nam. Người trước đó dành được vinh dự này chính là Sơn Tùng M-TP nhưng hiện tại nam ca sĩ và Gucci đã từ lâu không còn hợp tác.

Chi Pu và Hà Hồ bên cạnh các nhân vật cấp cao của Gucci trong một sự kiện của Gucci hồi tháng 12/2024.

Nếu việc Gucci tiến cử Chi Pu cho một vị trí mới thành sự thật, rất có khả năng nữ ca sĩ sinh năm 1993 có thể "chốt đơn" ở cấp bậc cao hơn titile "Bạn thân thương hiệu ở thị trường Việt Nam" mà Hà Hồ đang nắm giữ. Bởi, có thể thấy sức ảnh hưởng của Chi Pu trên thị trường quốc tế, cụ thể là Trung Quốc sau màn tiến công ở Chị Đẹp Đạp Gió 2023 đã tăng trưởng vượt bậc ra sao. Bên cạnh đó, năm 2024 Gucci cũng liên tục thể hiện những động thái cất nhắc Chi Pu từ các bộ ảnh tạp chí đến cơ hội tham gia những event trong và ngoài nước của hãng. Hy vọng trong tương lai gần, thời trang Việt Nam sẽ có thêm một bước tiến mới tự hào cùng với cái tên Chi Pu.

Tháng 6/2024 Chi Pu đại diện Việt Nam tham dự sự kiện Gucci Version tại Thái Lan. Event quy tụ nhiều gương mặt đình đám của xứ Chùa vàng bao gồm những Đại sứ thương hiệu Mai Davika, Gulf Kanawut...

Gucci luôn là luxury brand đồng hành cùng Chi Pu trên các tạp chí thời trang trong nước năm qua...