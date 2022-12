Chi Pu dạo này: Phong độ mặc đẹp lao dốc rõ rệt chỉ vì 2 từ "tăng cân"

Không nói đâu xa, Chi Pu trong sự kiện ra mắt phim Thanh Sói đã khiến công chúng ngỡ ngàng về sự đổi thay trong vóc dáng. Diện chiếc áo đen mỏng ôm sát cơ thể, cô nàng vô tình để lộ phần vai và bắp tay to hơn hẳn trước đây, khi ánh đèn chiếu vào đã không may làm lộ bra bên trong. Chưa dừng lại ở đó, kiểu tóc nửa đầu chải gọn phía sau còn khiến mặt Chi Pu to ra trông thấy, vẻ ngoài như cộng thêm vài tuổi