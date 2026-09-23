Chỉ mất 5 phút để chốt xe, Only C “chê” gì sau một tháng sử dụng Geely EX2?

Quyết định mua xe chỉ trong khoảng 5–10 phút sau một lần tình cờ ghé showroom gần nhà, Only C thừa nhận chính mình cũng không nghĩ sẽ “chốt” Geely EX2 nhanh đến vậy.

Sau khoảng một tháng sử dụng, nam producer cho biết chiếc xe khá đúng với nhu cầu đi lại hàng ngày của mình, dù việc chuyển sang xe điện cũng khiến anh phải thay đổi một vài thói quen.

Only C không đi tìm Geely EX2 với một danh sách dài những tiêu chí cần phải có.

Câu chuyện bắt đầu khá tình cờ khi thấy một showroom Geely gần nhà khiến anh muốn ghé vào xem thử. Từ ý định ban đầu đơn giản là tìm hiểu một thương hiệu còn khá mới tại Việt Nam, Only C đi đến quyết định mua xe chỉ trong ít phút.

" Mình chốt không quá lâu, chỉ mất khoảng chừng 5–10 phút để mình quyết định là sẽ mua chiếc xe này ", nam nghệ sỹ kể lại.

Với một quyết định khá nhanh như vậy, câu hỏi thú vị hơn có lẽ không phải vì sao anh mua xe, mà là sau một tháng, lựa chọn ấy có còn hợp lý khi Geely EX2 trở thành phương tiện được anh sử dụng hàng ngày?

Nam nghệ sỹ nhận xe tại showroom Geely Đông Sài Gòn vào ngày 22/08 vừa qua.

Không cần một chiếc xe quá lớn để đi lại hàng ngày

Only C cho biết phần lớn lịch trình hiện tại của anh diễn ra trong thành phố, từ công việc, gặp gỡ đến đi chơi thể thao. Vì vậy, kích thước là một trong những yếu tố anh cân nhắc khá thực tế khi chọn xe.

"Nhu cầu di chuyển hàng ngày của mình chủ yếu là quanh thành phố. Đi chơi thể thao hay đi công việc thì mình thấy lựa chọn một chiếc xe không quá to sẽ phù hợp hơn", anh chia sẻ.

Đây cũng là điểm khiến EX2 tạo được thiện cảm với nam nghệ sĩ. Nhìn từ bên ngoài, chiếc xe có kích thước khá gọn, phù hợp với việc xoay xở trong đô thị. Tuy nhiên, điều khiến Only C chú ý hơn sau khi trực tiếp sử dụng, cảm giác không gian bên trong lại thấy anh thấy rất thoải mái, không quá chật như hình dung ban đầu.

"Sau khi sử dụng thì mình thích cảm giác ngồi trên chiếc Geely EX2 này. Nó vừa thoải mái, vừa có những tiện nghi mình cần. Trong cùng tầm giá thì mình thấy phù hợp", Only C chia sẻ.

Sau khoảng một tháng, đánh giá này của anh không thay đổi nhiều. Khi trực tiếp cầm lái, khả năng phản hồi của xe điện cũng là một điểm khiến anh dễ làm quen. Theo Only C, chiếc xe cho cảm giác nhẹ khi sử dụng trong đô thị, phản hồi chân ga nhanh và không đòi hỏi quá nhiều thời gian để thích nghi.

"Với C, đi làm hay đi chơi thể thao thì quan trọng là bước lên xe mình cảm thấy thoải mái, thao tác tự nhiên và không phải suy nghĩ quá nhiều", anh nói.

Người làm âm nhạc để ý gì khi bước lên một chiếc xe?

Là producer nhiều năm làm việc với âm thanh và thiết bị công nghệ, Only C thừa nhận anh cũng có những thói quen khá riêng khi trải nghiệm một chiếc xe mới.

Âm thanh là một trong những yếu tố anh để ý, dù không phải tiêu chí duy nhất quyết định việc mua xe.

"C làm việc với âm thanh hàng ngày nên chắc chắn mình cũng chú ý đến phần này hơn một chút. Với EX2, C thấy trải nghiệm nghe nhạc khá ổn và phù hợp với tầm giá", anh nhận xét.

Only C không đặt câu chuyện âm thanh trên EX2 theo hướng một hệ thống dành cho người chơi audio. Với anh, điều quan trọng hơn là tổng thể cabin tạo được cảm giác dễ chịu và các trang bị trên xe đủ trực quan để sử dụng hàng ngày.

Đây cũng là cách nam producer nhìn về công nghệ nói chung. Theo anh, nhiều tính năng chưa chắc đồng nghĩa với trải nghiệm tốt hơn nếu người sử dụng phải mất quá nhiều thời gian để làm quen. Một công nghệ hợp lý là khi người dùng có thể sử dụng gần như tự nhiên mà không phải liên tục nghĩ đến cách vận hành nó.

Sau một tháng, Geely EX2 đang đáp ứng khá đúng kỳ vọng này của Only C: một chiếc xe thiên về nhu cầu sử dụng thực tế hơn là tạo ra cảm giác phải khám phá quá nhiều tính năng.

Điểm phải "làm quen lại" khi chuyển sang xe điện

Dù vậy, trải nghiệm với Geely EX2 không hoàn toàn chỉ có những điểm thuận tiện.

Điều Only C phải thay đổi rõ nhất khi chuyển sang xe điện nằm ở thói quen sử dụng năng lượng.

Nếu với xe xăng, việc hết nhiên liệu thường được giải quyết bằng một lần ghé trạm xăng trong vài phút, sử dụng xe điện đòi hỏi người dùng phải chủ động hơn trong việc theo dõi quãng đường còn lại và sắp xếp thời điểm sạc.

Only C cho biết đây cũng là một trong những điều anh từng nghĩ tới trước khi mua Geely EX2.

"Trước đây C cũng nghĩ sử dụng xe điện chắc sẽ phải thay đổi một số thói quen, nhất là chuyện sạc xe hay phải để ý quãng đường còn lại. Khi chuyển từ một thứ mình đã quen sang một công nghệ mới thì việc đó cũng bình thường", anh nói.

Sau một tháng, nam nghệ sĩ cho rằng đây vẫn là điểm người sử dụng xe điện cần làm quen. Tuy nhiên, trong trường hợp của Only C, phần lớn hành trình diễn ra trong nội đô nên thay đổi này không gây ra quá nhiều xáo trộn.

Khi hiểu được nhu cầu di chuyển hàng ngày của mình và chủ động hơn với việc sạc, câu chuyện sử dụng xe điện trở nên đơn giản hơn so với những gì anh hình dung trước đó.

"C nghĩ xe điện hay xe xăng cuối cùng cũng là phương tiện phục vụ cho mình. Công nghệ nào làm cho cuộc sống thuận tiện và phù hợp với cách mình sử dụng thì C sẵn sàng trải nghiệm", Only C chia sẻ.

Từ tò mò về một thương hiệu mới đến quyết định trong vài phút

Một chi tiết khác trong lựa chọn của Only C là Geely vẫn là thương hiệu tương đối mới với nhiều khách hàng Việt Nam. Bản thân anh cũng không bắt đầu bằng việc đã có nhiều hiểu biết về hãng xe này.

"C không nghĩ lại có một cái cơ duyên là showroom nằm gần nhà mình như vậy. Lần đó C quyết định ghé vào xem sản phẩm của Geely như thế nào, và mình thấy khá ấn tượng về dòng sản phẩm này", Only C kể.

Thay vì coi mức độ quen thuộc của tên thương hiệu là yếu tố quyết định, anh cho biết mình quan tâm nhiều hơn tới việc sản phẩm có thuyết phục được bản thân sau khi trực tiếp tiếp xúc hay không.

Với Geely EX2, sự kết hợp giữa kích thước, không gian, cảm giác sử dụng và mức giá khiến quá trình cân nhắc của anh ngắn hơn dự kiến.

Ở một góc độ nào đó, lựa chọn chiếc xe cũng phản ánh cách Only C nhìn về những món đồ mình sử dụng ở thời điểm hiện tại.

Anh không cho rằng một nghệ sĩ nhất thiết phải chọn một chiếc xe lớn hay gây chú ý. Quan trọng hơn là phương tiện đó có phù hợp với cuộc sống thực tế hay không.

Việc Geely được phân phối bởi Tasco Auto cũng phần nào giúp nam nghệ sỹ thêm yên tâm. Thay vì chỉ dừng ở mạng lưới bán xe, Tasco Auto hiện kết nối nhiều dịch vụ trong quá trình sở hữu ô tô, từ hệ thống showroom trên toàn quốc và xưởng dịch vụ Carpla, nền tảng giao thông số VETC đến bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. Với người dùng, đây là những yếu tố không tạo ra cảm xúc mạnh ngay tại thời điểm mua xe, nhưng lại có ý nghĩa nhiều hơn khi chiếc xe bắt đầu được sử dụng hàng ngày.

Từ một lần tình cờ ghé showroom đến quyết định mua xe chỉ trong vài phút, Only C cho biết trải nghiệm với Geely có thể chưa dừng lại ở Geely EX2.

"Biết đâu trong tương lai, cơ duyên mình sẽ mua những mẫu xe tiếp theo thì sao."