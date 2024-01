Chị em "tự sướng" dễ "lên đỉnh" hơn khi quan hệ trực tiếp: Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TW lý giải nguyên do

25 tuổi mới có người yêu nên An và người bạn trai xác định sẽ đi đến mối quan hệ lâu dài. Do vậy, cả hai cũng có làm "chuyện ấy". Tuy nhiên, mỗi lần "yêu" và gần gũi với bạn trai, An vẫn cảm thấy bứt rứt, khó chịu vì chưa thể "lên đỉnh" khi quan hệ.

Tuy nhiên, khi tự kích thích "cô bé" thì An lại có cảm giác mãn nguyện. Nhiều lần An cũng muốn tâm sự với bạn trai, nhưng câu chuyện khá nhạy cảm, khó nói nên cô gái trẻ chưa biết mở lời từ đâu. An lo sợ mình mắc bệnh lãnh cảm với đàn ông nên đã chủ động đi khám và xin ý kiến tư vấn từ bác sĩ.

Theo TS.BS Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, những trường hợp khó khăn trong việc "lên đỉnh" khi quan hệ với người yêu hay chồng không phải quá hiếm gặp. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, cô gái trẻ nên thẳng thẳng chia sẻ với người yêu.



Không ai có thể hiểu rõ cơ thể mình hơn chính bản thân mình. Do vậy, chị em hãy thẳng thắn nói chuyện, chia sẻ, thậm chí hướng dẫn nửa kia để giúp cả hai đều được thăng hoa.

"Nhiều nghiên cứu về y học tình dục cũng chỉ ra rằng, chị em phụ nữ dễ đạt khoái cảm hơn khi 'tự sướng'. Do vậy, chị em phụ nữ cần chia sẻ trực tiếp với nửa kia về vấn đề này để giúp cả hai có thể 'lên đỉnh' khi quan hệ. Việc chia sẻ này là hoàn toàn bình thường", bác sĩ Thành nói.

Tuy nhiên, ở Việt Nam với nền văn hoá Á Đông, nhiều người vẫn cho rằng phụ nữ nên tránh đề cập tới chuyện "tình dục" hoặc việc "tự sướng" ở nữ giới là chuyện xấu hổ. Do đó nên vẫn còn khá ít chị em phụ nữ dám thừa nhận, chia sẻ vấn đề này với người khác.

Bác sĩ Thành cho biết, việc chị em "tự sướng" là rất bình thường. Trong y học tình dục, đây là một cách để thỏa mãn nhu cầu sinh lý và cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu thực hiện đúng cách.

Chia sẻ về nguyên nhân khiến chị em dễ đạt được cực khoái khi "tự sướng" hơn so với khi quan hệ trực tiếp, bác sĩ Thành cho rằng, khi tự thỏa mãn nhu cần, chị em sẽ có thời gian khám phá khu vực sinh dục của mình. Khi đó, họ sẽ tìm hiểu và thông qua thử nghiệm để biết kích thích như thế nào và kích thích ở đâu giúp họ đạt được trải nghiệm tốt nhất.

Khi có những trải nghiệm tình dục trên chính cơ thể mình, chị em phụ nữ sẽ dễ đạt cực khoái hơn là khi quan hệ với bạn trai hoặc chồng. Bởi, khi quan hệ tình dục, nửa kia sẽ mất thời gian khám phá, phát hiện cách giúp chị em "lên đỉnh".

Nghiên cứu ở Mỹ trên 1.600 phụ nữ trong độ tuổi từ 18-59 tuổi cho thấy, chỉ có 29% chị em đạt được cực khoái khi quan hệ với nửa kia. Trong khi đó, có tới 61% chị em lại cho biết, họ đạt được cực khoái khi "tự sướng".

Theo bác sĩ Thành, "tự sướng" là nhu cầu sinh lý rất bình thường, nhưng chị em không nên lạm dụng mà hãy thực hiện với tần suất điều độ để giúp tăng chất lượng cho đời sống tình dục lứa đôi.