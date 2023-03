Chị em chưa biết 5 bí quyết dọn dẹp này thì còn "phát điên" với nấm mốc "xâm chiếm" mọi góc nhà sau nồm ẩm

Có rất nhiều nguyên nhân hình thành ẩm mốc nhưng thời điểm này thì nhiều nhất vẫn là do ảnh hưởng của thời tiết. Chủ yếu là khí trời ở miền Bắc nồm ẩm gây ra. Trong khoảng thời gian giao mùa thì độ ẩm thay đổi một cách đột ngột tăng rất cao. Đặc biệt là khi giao mùa giữa mùa đông sang xuân, có thể thấy sàn và tường nhà như vừa bị đổ nước ra.

Tình trạng ẩm mốc kéo dài, không chỉ gây mất thẩm mỹ cho ngôi nhà, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Nếu gia đình bạn có nhiều trẻ em và người cao tuổi, thì tác động sẽ càng nhanh và mạnh hơn. Vì thế, bạn cần dọn dẹp nấm mốc xuất hiện trong nhà càng nhanh càng tốt.

1. Đuổi nấm mốc bằng thuốc tẩy

Thuốc tẩy hay còn gọi là javel là loại dung dịch phổ biến hiện nay bạn có thể dễ dàng tìm mua được ở những cửa hàng tạp hóa thông thường. Đối với cách làm sạch tường nhà bị mốc bằng thuốc tẩy bạn cần chuẩn bị các vật dụng như găng tay, khẩu trang, dao, xô hoặc thau, cây lăn sơn, bàn chải,... để đảm bảo an toàn.

Các bước tiến hành như sau:

Đeo găng tay, khẩu trang để bảo vệ da của bạn khỏi tiếp xúc trực tiếp vào thuốc tẩy vì thuốc tẩy có tính kiềm mạnh có thể gây hại cho da

Hoà thuốc tẩy vào nước. Dùng dao để cạo sạch vết mốc trên tường trước khi cho hỗn hợp thuốc tẩy lên nơi bị nấm mốc, thao tác này sẽ khiến cho quá trình tẩy nấm mốc diễn ra nhanh hơn. Dùng cây lăn nhúng vào hỗn hợp thuốc tẩy sau đó lăn lên tường bị nấm mốc.

Đợi một lát cho hỗn hợp thuốc tẩy thẩm thấu vào sau đó dùng bàn chải để chà xát nhắm đánh bật các vết nấm mốc. Sau đó rửa lại tường và các dụng cụ với nước sạch. Dùng quạt điện để quạt bớt mùi hắc của thuốc tẩy và cho tường mau khô để tránh tình trạng ẩm mốc.

2. Làm sạch tường bị nấm mốc bằng chanh tươi

Chanh tươi chắc hẳn đã không còn xa lạ gì so với các bà nội trợ về tính năng tẩy rửa do có thành phần acid citric và mùi thơm dễ chịu hơn nữa còn là nguyên liệu tự nhiên an toàn cho sức khoẻ. Chính vì lý do đó mà nhiều người sử dụng chanh tươi để tẩy nấm mốc trên tường.

Cách làm sạch tường nhà bị mốc bằng chanh tươi như sau:

Làm ướt những nơi bị nấm mốc trên tường

Chà xát chanh lên những nơi bị nấm mốc hoặc thoa nước cốt chanh lên những vùng nấm mốc đó.

Dùng bàn chải chà các vết nấm mốc ra rồi sau đó dùng vải sạch lau khô

3. Sử dụng hỗn hợp "thần thánh" giấm và baking soda

Giấm hay giấm trắng là loại nguyên liệu dễ dàng tìm thấy ở các gian bếp của mọi gia đình. Tương tự như chanh, giấm cũng có chất acid và tính tẩy rửa mạnh do đó có thể tẩy được nấm mốc trên tường nhà. Nếu muốn tẩy mốc bằng giấm, bạn hãy pha giấm vào nước theo tỉ lệ1:1 rồi đun sôi lên, cho vào một ít muối ăn sau đó dùng cây lăn sơn để lăn lên tường, các vết nấm mốc sẽ biến mất ngay.

Baking soda hay bột muối nở là một chất có nhiều công dụng trong đó còn có thể sử dụng như một chất tẩy rửa thông thường. Cách làm sạch tường nhà bị mốc bằng baking soda khá đơn giản, bạn chỉ cần hòa tan bột baking soda với nước theo tỷ lệ 1:5 rồi sau đó cũng dùng cây lăn sơn lăn lên các nơi tường có nấm mốc.

4. Loại bỏ nấm mốc bằng xà phòng và oxy già

Bạn chỉ nên dùng cách này khi tình trạng rêu mốc không nặng. Dùng xà phòng pha loãng với nước theo tỷ lệ 1: 3 rồi sau đó dùng một chiếc bàn chải cứng thấm dung dịch xà phòng và cọ rửa lên phần tường bị mốc. Sau khi cọ xong bạn phải dội lại bằng nước sạch và hong khô bằng quạt điện.

Đối với cách làm sạch tường nhà bị mốc bằng oxy già: Bạn dùng dung dịch oxy già 3% để nguyên chất và cho vào bình xịt, xịt trực tiếp dung dịch oxy già 3% lên trên tường nấm mốc rồi chờ khoảng 15 phút cho dung dịch thẩm thấu vào sau đó dùng khăn sạch lau khô đi. Các vết nấm mốc cũng theo đó mà đi theo.

5. Đừng bỏ qua hóa chất tẩy rêu mốc trên tường để làm sạch hết loại "cứng đầu"

Đối với những bức tường bị mốc lâu ngày, cách tốt nhất là nên sử dụng hóa chất tẩy rêu mốc trên tường.

Trên thị trường có rất nhiều hóa chất tẩy rêu mốc trên tường thuộc các thương hiệu khác nhau nhưng phổ biến và dễ tìm nhất có lẽ là thương hiệu Goodmaid Pro xuất xứ từ Malaysia, Crocodile xuất xứ Thái Lan, Carelex xuất xứ Hàn Quốc,...

Bạn chỉ cần mua sản phẩm về và làm theo hướng dẫn sử dụng nhưng hãy đảm bảo chuẩn bị thêm các vật dụng bảo vệ an toàn như găng tay, khẩu trang để tránh tiếp xúc với hóa chất và tuyệt đối không được để hóa chất rơi vãi vào đồ ăn, thức uống.