"Chị đẹp" Vbiz càng mặc đơn giản càng sang: Item basic qua tay cũng hóa đắt giá

Gu thời trang của mỹ nhân này quả thực khó tìm thấy điểm chê.

Minh Hằng sinh năm 1987, ở tuổi 39 vẫn giữ vững phong độ nhan sắc cùng gu thời trang khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt. Từ những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ, sự kiện đến outfit đời thường, nữ ca sĩ đều cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt, khi thì nữ tính, yêu kiều, lúc lại trẻ trung, năng động và vô cùng trendy. Phong cách thường ngày của Minh Hằng thiên về sự hiện đại, thời thượng, ưu tiên những item cơ bản, trơn màu, không quá cầu kỳ về họa tiết nhưng luôn được cô khéo léo kết hợp để tạo nên tổng thể bắt mắt. Trong tủ đồ của mỹ nhân 8X, áo hai dây có thể xem là một trong những item “ruột” khi được cô biến hóa theo nhiều cách khác nhau. Đây vốn là thiết kế quen thuộc, thậm chí khá cơ bản, nhưng qua cách lựa chọn kiểu dáng và phối đồ của Minh Hằng lại trở nên sành điệu, cuốn hút hơn hẳn. Cùng ngắm loạt cách diện áo hai dây đẹp như “sách mẫu” của Minh Hằng để thấy item này có thể biến hóa đa dạng đến đâu.

Trong một set đồ, Minh Hằng lựa chọn áo hai dây màu đen mix cùng chân váy lụa phối ren tông đỏ trầm. Sự kết hợp giữa hai gam màu tưởng đối lập nhưng lại vô cùng ăn ý, tạo nên tổng thể vừa quyến rũ, yêu kiều vừa thời thượng. Đây cũng là công thức phối đồ đơn giản nhưng đủ nổi bật, rất đáng để chị em tham khảo khi muốn diện áo hai dây theo hướng sang và cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Minh Hằng chứng minh chỉ cần khéo léo trong việc lựa chọn kiểu dáng, outfit đã có thể nổi bật mà chẳng cần mix match cầu kỳ. Vẫn là một chiếc áo hai dây quen thuộc, cô chọn thiết kế cổ vuông bản to, phom ôm sát cơ thể và phối cùng quần ống rộng. Công thức trên ôm - dưới rộng tạo nên sự cân bằng đẹp mắt, đồng thời giúp tổng thể trông cao ráo, thanh thoát hơn. Cách phối của Minh Hằng đơn giản mà rất sành điệu, đặc biệt phù hợp để chị em diện khi dạo phố hay đi du lịch.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Làm mới phong cách từ những item kinh điển, Minh Hằng khéo léo kết hợp áo hai dây đỏ đô với sơ mi khoác ngoài, để hờ cúc tạo cảm giác phóng khoáng mà vẫn đầy yêu kiều. Cô tiếp tục chọn hoàn thiện set đồ bằng một chiếc quần ống rộng, tạo nên tổng thể hài hòa và thời thượng. Cả 3 món đồ này đều là những item quen thuộc trong tủ đồ, khi được kết hợp khéo léo thành công mang đến một outfit vô cùng nịnh mắt, giúp vóc dáng thêm thanh thoát và cuốn hút vài phần.

Không thể bỏ qua cơn sốt áo hai dây lụa phối ren, Minh Hằng cũng nhanh chóng “rinh” về tủ đồ thiết kế trendy này. Cô chọn một mẫu áo dáng dài, gây ấn tượng với phần tà lệch đầy phá cách, vừa tăng nét sành điệu vừa giúp tổng thể thêm phần yêu kiều. Lựa chọn lý tưởng để kết thân với em áo này chính là quần jeans năng động, thời thượng. Sự kết hợp giữa chất liệu mềm mại, nữ tính của áo và nét trẻ trung, khỏe khoắn của jeans tạo nên một set đồ hài hòa, nịnh mắt, diện lên đẹp mãn nhãn.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Áo hai dây quả thực là item không nên thiếu trong tủ đồ bởi chỉ cần thay đổi cách phối một chút, thiết kế này có thể mang đến đủ mọi vibe, từ sành điệu, phóng khoáng đến nữ tính, điệu đà. Với một set đồ vừa xinh vừa duyên dáng, Minh Hằng chọn áo hai dây màu trắng, kết hợp cùng chân váy jeans trẻ trung. Sự kết hợp giữa gam trắng nhẹ nhàng và chất liệu jeans năng động tạo nên tổng thể tươi tắn, cuốn hút, giúp Minh Hằng khoe trọn vẻ nữ tính và thời thượng.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy



