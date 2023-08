Chị đại nóng bỏng nhất xứ Hàn Jessi đã đến Việt Nam, livestream ăn phở và bánh mì ngay trong đêm!

Đêm muộn 29/08, nữ rapper hàng đầu Hàn Quốc Jessi đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài cùng ekip của mình. “Chị đại Kpop” có vẻ hơi mệt sau chuyến bay dài nhưng cô vẫn tươi tắn trong trang phục trắng sexy đúng phong cách mình theo đuổi.

Người hâm mộ của cô đã chờ sẵn tại sân bay với rất nhiều quà tặng và nón lá Việt Nam. Ngay khi thấy thần tượng, fan đã tiến gần hô to tên Jessi kèm những lời yêu thương, cô nàng cũng nhiệt tình tương tác, liên tục tươi cười và thả tim tới fan.

Jessi xuất hiện cực quyến rũ tại Nội Bài lúc nửa đêm

Ngay sau đó, cô nàng đã cập nhật những khoảnh khắc đầu tiên của mình lên Instagram cá nhân với chia sẻ: “Thank you for the warm welcoming Vietnam! See you on the 31st” (Cám ơn sự chào đón cực ấm áp của fan Việt Nam! Chúng mình gặp nhau vào 31 này nhé!).

Ngay khi từ sân bay về đến khách sạn, cô nàng đã livestream cùng ekip mình ăn đêm với các món ăn Việt như phở, bánh mỳ… Nữ rapper vô cùng thích thú vì phở rất ngon, bánh mì nhiều hương vị, hào hứng như một food review thực thụ!

Jessi được đánh giá là một trong những nữ rapper hàng đầu Hàn Quốc, với phong cách trưởng thành, mạnh mẽ. Các sản phẩm của cô như Drip, Nunu Nana, What Type Of X… đã đưa tên tuổi Jessi trở nên phổ biến với công chúng. Trong đó, hashtag #nununana hiện đạt 459,5 triệu lượt xem. MV Cold Blooded của cô gần chạm mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube, sau một năm phát hành. Bản hit này từng được dùng làm đề bài trong show thực tế Street Woman Fighter.

Jessi sẽ cùng với Đen, B Ray và Masew, Hoàng Dũng, Tăng Duy Tân và rapper Pháo trình diễn tại nhạc hội diễn ra tại Hà Nội 31/08 tới đây.