Jessi - Nhân vật chính trong trong sự kiện Happy Bee 13 là ai?

Mới đây, thông tin xác nhận chính thức từ nữ Rapper Jessi, chủ nhân của rất nhiều bản HIT viral quốc tế: ZOOM, GUCCI, đã xác nhận trên "story" trên trang cá nhân của mình về việc là Headliner chính thức của chương trình Happy Bee 13.

Đây cũng là lần đầu tiên mà Rapper Jessi đến với Việt Nam và cũng như trình diễn trong một sự kiện dành cho Sinh viên. Và chính Ban tổ chức Happy Bee 13 - Đại nhạc hội chào tân sinh viên của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic vừa công bố thông tin Jessi - chị đại làng Rap xứ Hàn sẽ sang Việt Nam biểu diễn tại đêm nhạc Happy Bee 13 tại Hà Nội 31/08 tới đây. Trong hơn 17 năm sự nghiệp của mình, Jessi đã tham gia vô số các sự kiện âm nhạc và là chủ nhân của những bài hát như "What Type of X," "NUNU NANA," "ZOOM," "GUCCI," "Who Dat B…" và cũng đã xuất hiện trong nhiều chương trình khác nhau.

Thông qua các hoạt động đa dạng, màu sắc, sức mạnh và cá tính riêng của Jessi đã giúp cô có được vị trí vững chắc trong làn sóng Hallyu và một màu sắc âm nhạc "riêng".

Nhân tố bí ẩn của sân khấu Happy Bee 13 Hà Nội

Ngay khi thông tin về Jessi là khách mời tại Hà Nội được công bố, thông tin của nữ ca sĩ nhanh chóng được các bạn sinh viên và khán giả tìm kiếm. Câu chuyện theo đuổi đam mê, hết lòng vì khát vọng của cô lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn trẻ. Jessi là chân dung điển hình của những kẻ dám theo đuổi ước mơ của mình dù thử thách lớn đến thế nào. Đó cũng là thông điệp mà Happy Bee 13 muốn lan tỏa đến những tân binh của FPT Polytechnic.

Liệu rằng chủ nhân của loạt hit ZOOM, NUNU NANA, Who Dat B, What Type of X… sẽ làm nên điều gì kinh thiên động địa cho Happy Bee năm nay? Bí mật sẽ được hạ màn trong đêm nhạc ở Hà Nội ngày 31/8.