HOT: "Chị đại" Jessi đến Hà Nội biểu diễn vào cuối tháng này!

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam trở thành điểm đến cực hot, đón hàng loạt sao Hàn đổ bộ. Super Junior, aespa, Taeyang (BIGBANG), Hyoyeon (SNSD) và nhất là BLACKPINK đã đem đến những đêm nhạc bùng nổ làm nức lòng người hâm mộ. Mới đây nhất, thông tin "chị đại" Jessi đến Hà Nội nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Được biết, Jessi sẽ có lịch trình biểu diễn tại lễ hội âm nhạc của một trường Cao đẳng ở Hà Nội vào ngày 31/8 tới đây. Người hâm mộ đang rất nóng lòng chào đón nữ rapper đình đám Kpop tới Việt Nam, cùng cô "cháy hết mình" với loạt bản hit như Zoom, Nunu Nana, Don't Touch Me, Cold Blooded...

Thông tin rapper "chị đại" Jessi đến Việt Nam biểu diễn khiến người hâm mộ phấn khích

Jessi có tên thật là Jessica Ho, sinh năm 1988 tại New York, Mỹ. Năm 15 tuổi, cô trở về Hàn Quốc để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Jessi từng học cùng trường trung học với Tiffany - Jessica (SNSD) và ca sĩ solo Stephanie. Nữ rapper đình đám đã vượt qua buổi thử giọng của SM Entertainment, tuy nhiên cô không gia nhập công ty do sự khác biệt về phong cách âm nhạc.

Trải qua nhiều khó khăn, đến năm 2015, Jessi nổi tiếng nhờ tham gia chương trình Unpretty Rapstar. Đến nay, cô "bỏ túi" nhiều bản hit đình đám Who's Your Mama, Zoom, Nunu Nana, Don't Touch Me, Cold Blooded... Bên cạnh đó, "chị đại" cá tính và gợi cảm của làng nhạc Hàn còn là cái tên quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình như Sixth Sense, Real Men, Show Me Your Money...

Jessi có hình tượng cá tính và gợi cảm

Nguồn: Twitter