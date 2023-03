Chị bé thành công nhất màn ảnh Hàn năm 2022 sánh đôi với trai đẹp Nevertheless

Ngay lúc này, những người yêu thích điện ảnh Hàn Quốc đang cảm thấy rất phấn khích. Lý do là bởi Park Eun Bin và Chae Jong Hyeop sẽ một lần nữa hợp tác cùng nhau trong dự án phim mang tên Diva of the deserted island (Tạm dịch: Diva tới từ đảo hoang).

Được biết, đây là một bộ phim thuộc thể loại lãng mạn - hài hước. Phần kịch bản của phim được chắp bút bởi biên kịch Park Hye Ryun, người từng đứng sau thành công của Pinocchio và Khởi nghiệp (Start up).

Park Eun Bin và Chae Jong Hyeop sẽ hợp tác với nhau trong phim Diva of the deserted island - nguồn: Soompi

Nhân vật nữ chính của phim là Seo Mok Ha (Park Eun Bin), cô gái bị lạc ở đảo hoang từ khi còn học cấp 2 và phải chật vật tồn tại suốt 15 năm. Trong khi đó, nam chính Bo Gyeol (Chae Jong Hyeop) là một PD làm việc ở đài truyền hình. Anh vô tình bắt gặp Seo Mok Ha khi đi làm tình nguyện và đã giải cứu cô khỏi hòn đảo không người này.



Seo Mok Ha luôn mơ ước được làm ca sĩ. Thật tình cờ, Bo Gyeol lại đảm nhận việc sản xuất các chương trình giải trí. Chính vì thế, Bo Gyeol đã quyết định sẽ giúp Seo Mok Ha thực hiện ước mơ của mình.

Park Eun Bin đã có một năm 2022 quá thành công với vai Woo Young Woo - nguồn: Cosmo

Nói thêm về cặp đôi diễn viên chính, Park Eun Bin hẳn không còn là cái tên xa lạ với khán giả. 2 năm trở lại đây, cô đã xây khẳng định được tên tuổi của mình với các vai diễn trong Luyến mộ (The king's affection) và đặc biệt là Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo (Extraordinary attorney woo). Với sự lan tỏa mạnh mẽ của bộ phim nói chung cũng như nhân vật Woo Young Woo nói riêng, Park Eun Bin xứng đáng được coi là ngôi sao nữ thành công bậc nhất màn ảnh Hàn ngữ trong năm 2022.

Chae Jong Hyeop được nhiều khán giả yêu mến khi vào vai "anh khoai tây" trong Nevertheless - nguồn: Soompi

Về phần Chae Jong Hyeop, anh cũng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả khi hóa thân thành "anh khoai tây" Yang Do Hyuk trong bộ phim Nevertheless (Dẫu biết).

Nguồn: Soompi