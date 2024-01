Chỉ bằng 1 câu nói, “chồng tồi” của Park Min Young đã khéo léo lên tiếng về nghi vấn hẹn hò nữ idol nóng bỏng

Lee Yi Kyung chính là 1 trong những nam diễn viên hot nhất hiện nay. Sau hơn 10 năm mờ nhạt, anh đang giành được nhiều sự chú ý nhờ vai diễn "chồng tồi" của Park Min Young trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Đời sống riêng tư, chuyện hẹn hò của Lee Yi Kyung cũng được nhiều fan quan tâm.

Thời gian qua, Lee Yi Kyung được dàn cast chương trình How Do You Play "đẩy thuyền" nhiệt tình với nữ idol Mijoo (Lovelyz) nhờ những tương tác thân thiết trên truyền hình. Trong số mới nhất, MC quốc dân Yoo Jae Suk đã ẩn ý: "1 người quen đã báo cho tôi Mijoo đang bí mật hẹn hò với 1 người. Tôi sẽ không nói người đó là ai". Các thành viên còn lại cho rằng bạn trai Mijoo theo Cơ đốc giáo vì gần đây nữ idol hay đi nhà thờ.

Dàn cast chương trình thi nhau "đẩy thuyền" Mijoo và Lee Yi Kyung

Trong lúc nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, Lee Yi Kyung đã khéo léo phủ nhận: "Cô ấy đi nhà thờ còn tôi đi chùa. Tôi đã cúi lạy đến 108 lần đó". Như vậy có thể thấy rằng Lee Yi Kyung không hề hẹn hò với nữ idol kém 5 tuổi.

Lee Yi Kyung khéo léo phủ nhận chuyện tình cảm của anh và Mijoo

Dù vậy, bộ đôi vẫn cực kỳ ăn ý với nhau trong các chương trình truyền hình, và còn đem đến tiết mục nhảy Trouble Maker nóng bỏng tại Lễ trao giải MBC Entertainment Awards 2022. Bộ đôi thân thiết đến mức mẹ của Lee Yi Kyung còn phải hỏi mối quan hệ giữa con trai và Mijoo là gì. Nhưng sau tất cả, nam diễn viên vẫn khẳng định: "Tôi thích chăm sóc cho Mijoo hơn là hẹn hò với cô ấy, ngay cả khi Mijoo là cô gái cuối cùng còn sống trên trái đất".

Tiết mục Trouble Maker nóng bỏng nhưng không kém phần hài hước của bộ đôi khuấy động không khí MBC Entertainment Awards 2022

Lee Yi Kyung và Mijoo rất thân thiết với nhau ngoài đời,...

... thậm chí còn đi dự thảm đỏ với nhau

Lee Yi Kyung sinh năm 1989 tại Cheongju, Hàn Quốc trong 1 gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên gia cảnh của nam diễn viên lại không hề tầm thường. Cha ruột của Lee Yi Kyung chính là ông Lee Ung Beom - cựu CEO của LG Innotek. Đây là công ty chuyên dịch vụ kỹ thuật vật liệu và phát triển linh kiện của tập đoàn khủng nhất nhì thế giới LG, cung cấp linh kiện cho rất nhiều đối tác trên toàn cầu.

Là thiếu gia “ngậm thìa vàng” đích thực nhưng Lee Yi Kyung không hề ỷ lại vào gia thế. Anh từng đi làm bán thời gian ở cửa hàng cho thuê truyện tranh, DVD để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nam diễn viên cũng không dựa vào tiềm lực của bố mà tự mình nỗ lực tiến thân trong sự nghiệp diễn xuất. Phải mất đến 10 năm, Lee Yi Kyung mới dần khẳng định được tên tuổi trong làng giải trí nhờ cú đột phá trong siêu phẩm phòng vé Bỗng Dưng Trúng Số.

Lee Yi Kyung là tên tuổi đang hot với vai phản diện trong bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Trong quá khứ, Lee Yi Kyung và nữ diễn viên Jung In Sun từng công khai hẹn hò vào tháng 4/2018. 2 diễn viên gặp gỡ nhau qua người quen vào năm 2017 và đã trở thành người yêu. Họ giữ kín mối quan hệ khi cùng đóng chung phim Welcome To Waikiki. Nhưng chỉ sau 2 tháng công khai, cặp đôi đã đi đến quyết định "đường ai nấy đi".

Đến nay, Lee Yi Kyung mới chỉ công khai hẹn hò Jung In Sun

