Check-in Lễ hội Ánh sáng phương Đông: Toạ độ hot hit mùa Tết 2025

Thắp sáng truyền thống – Rực rỡ tương lai: Điểm hẹn nghệ thuật và gắn kết mùa xuân 2025

Khi phố phường bừng sáng trong sắc màu của mùa xuân và lòng người háo hức đón chờ năm mới, không khí Tết 2025 mang theo niềm hân hoan lan tỏa khắp nơi. Thế nhưng, giữa guồng quay hối hả của nhịp sống hiện đại, nhiều người không khỏi chạnh lòng trước cảm giác thiếu vắng một không gian đủ đặc biệt để gắn kết gia đình và khơi lại những giá trị truyền thống đã dần phai nhạt.

Giữa dòng chảy ấy, câu hỏi được đặt ra: "Năm nay, chúng ta sẽ làm gì để Tết trở nên thật đáng nhớ và ý nghĩa?" Chính sự trăn trở ấy đã dẫn lối đến một nhu cầu chung—một nơi mà truyền thống và hiện đại giao hòa, nơi mỗi người không chỉ tìm thấy niềm vui, mà còn được tiếp thêm động lực và khát vọng cho một khởi đầu mới.

Và Lễ hội Ánh sáng Phương Đông chính là lời giải đáp trọn vẹn. Với những con đường lung linh ánh đèn và các không gian tái hiện tinh hoa văn hóa Việt Nam nói riêng và Á Đông nói chung, sự kiện này tựa như một bức tranh mùa xuân đầy sức sống. Đặc biệt, thông điệp "Thắp sáng vì sự sống" sẽ tôn vinh sự sẻ chia, lòng biết ơn và khơi dậy trong mỗi người khát khao về một năm mới tươi sáng và tràn đầy hy vọng.

Đèn lồng Thánh Gióng - Biểu tượng hào khí Việt

Tinh hoa nghệ thuật đèn lồng và sự sáng tạo đương đại

Lễ hội đèn lồng Quốc tế Ocean 2025 do Vinhomes và Sunny Vietnam tổ chức với mục đích vừa là sự kiện đèn lồng quốc tế đầu tiên tại Việt Nam và hứa hẹn trở thành một điểm nhấn văn hóa thường niên tại Ocean City.

Với thông điệp đầy nhân văn "Thắp sáng vì sự sống – Shine for Life" và chủ đề năm đầu tiên "Ánh sáng phương Đông – Oriental Light," sự kiện quy tụ những nghệ nhân đèn lồng hàng đầu thế giới. Đây chính là nơi tôn vinh tinh hoa nghệ thuật truyền thống, thể hiện sự sáng tạo đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Một trong những điểm nổi bật của sự kiện là các cụm đèn lồng nghệ thuật mang đậm dấu ấn Á Đông. Tâm điểm là Cổng Rồng hoành tráng, biểu tượng của sự thịnh vượng và hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Cùng với đó, những tác phẩm độc đáo như Bạch Long, Rắn Hồng, và Cây Phù Tang gợi lên các giá trị văn hóa sâu sắc, từ sự thanh khiết, tái sinh đến trường tồn.

Mặc áo dài, cổ phục, check-in cùng các cụm đèn lồng, gian hàng hội chợ sẽ là trải nghiệm nhất định phải thử của các bạn trẻ

Điểm nhấn đặc biệt khác là Con đường đèn lồng dài hàng km, nơi hàng ngàn chiếc đèn lồng lung linh được sắp đặt khéo léo tạo nên một không gian huyền ảo, đưa du khách vào một hành trình ánh sáng đầy cảm xúc.

Không chỉ là nơi chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghệ thuật, lễ hội còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thông qua Con đường Nguyện ước. Tại đây, du khách có thể viết lời chúc đầu năm lên những chiếc đèn lồng nhỏ và treo chúng lên như một biểu tượng của hy vọng và niềm tin vào tương lai.

Hoạt động này sẽ mang tính tương tác cao giúp kết nối cộng đồng, khơi dậy những cảm xúc tích cực trong dịp đầu năm mới.

Đoàn thần thú khổng lồ chính thức xuất hiện tại Ocean City

Không khí lễ hội trở nên sôi động hơn nhờ các chương trình biểu diễn độc đáo. Múa lân và trống hội mang đậm sắc thái truyền thống, tái hiện không khí Tết cổ truyền đầy hứng khởi. Trong khi đó, các màn trình diễn ánh sáng kết hợp âm nhạc hiện đại lại mang đến sự giao thoa giữa nghệ thuật đương đại và công nghệ tiên tiến. Điểm nhấn là những bài múa tương tác với ánh sáng, tạo nên một không gian huyền ảo và mãn nhãn, phù hợp với thị hiếu của cả du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội không dừng lại ở thị giác mà còn thỏa mãn vị giác với khu ẩm thực đa dạng. Các gian hàng được thiết kế theo phong cách Hội An, hài hòa với không gian đèn lồng truyền thống. Du khách có thể thưởng thức những món ăn Tết truyền thống như bánh chưng, mứt, hoặc khám phá ẩm thực sáng tạo tại các khu vực Little Shanghai và Little Hong Kong.

Đặc biệt, các xe pop-up từ những thương hiệu nổi tiếng được bài trí sinh động, mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm phong phú cho khách tham quan.

Khu ẩm thực tại Siêu Hội Chợ Xuân, đặc biệt với điểm nhấn là Chợ Xuân Giảng Võ, mang đến một hành trình ẩm thực độc đáo, nơi hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo. Tại đây, thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị Tết cổ truyền như bánh chưng, giò chả, nem rán, cùng với những món ăn hiện đại được chế biến từ các nguyên liệu truyền thống nhưng mang phong cách mới mẻ.

Không chỉ là nơi khám phá ẩm thực, khu ẩm thực này còn là không gian để mỗi người ôn lại những kỷ niệm Tết xưa, đồng thời cảm nhận được hơi thở của Tết nay qua sự giao thoa giữa cũ và mới.

Các gian hàng tại chợ Xuân Giảng Võ không chỉ là nơi mua sắm mà cũng sẽ là điểm check-in không thể bỏ qua

Theo chia sẻ từ đại diện Ban tổ chức, lễ hội khuyến khích du khách sáng tạo nội dung cá nhân qua các góc check-in độc đáo như Cổng Rồng, Con đường Nguyện ước…. Những bức ảnh hoặc video được chia sẻ rộng rãi giúp lan tỏa hình ảnh lễ hội, khẳng định sức hút của sự kiện đối với giới trẻ.

Cổng rồng đã được hoàn thiện tại Cuộc thi và Lễ hội đèn lồng Quốc tế Ocean

Bên cạnh đó, một phần doanh thu từ lễ hội được dành cho các hoạt động cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của ban tổ chức, đồng thời tạo thêm ý nghĩa nhân văn cho sự kiện.

"Cuộc thi và Lễ hội đèn lồng Quốc tế Ocean" là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật truyền thống, sáng tạo đương đại và giá trị nhân văn. Đây chắc chắn sẽ là một sự kiện văn hóa, là cầu nối đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Với các hoạt động đa dạng và ý nghĩa sâu sắc, lễ hội hứa hẹn mang đến một mùa xuân tràn đầy ánh sáng và niềm vui cho tất cả du khách.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm hành trình văn hóa và nghệ thuật độc đáo tại lễ hội đèn lồng hoành tráng này! Tham gia ngay để chiêm ngưỡng những kiệt tác đèn lồng, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ và gửi gắm những điều ước đầu năm cho một khởi đầu đầy may mắn. Hẹn gặp bạn tại Ocean City từ ngày 18/01/2025 đến 16/03/2025 – nơi ánh sáng và cảm xúc hội tụ!