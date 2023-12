Chế hầm bí mật sau tủ quần áo để giấu 720 kg pháo nổ

Ngày 31/12/2023, Công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Hưng (SN 1968, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi "Tàng trữ hàng cấm”. Công an thu giữ hơn 720kg pháo hoa loại 36 quả.

Trước đó, qua công tác rà soát, Công an huyện Diễn Châu phát hiện đối tượng Trần Văn Hưng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội.

Căn hầm bí mật phía sau cánh cửa tủ quần áo nơi Hưng giấu pháo nổ

Trần Văn Hưng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Sau quá trình điều tra, ngày 30/12, Công an huyện Diễn Châu đã khám phá thành công chuyên án, bắt quả tang Trần Văn Hưng về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”, thu giữ hơn 720kg. Số pháo nổ được Hưng giấu kín trong một căn hầm bí mật. Phía trước Hưng ngụy trang là một chiếc tủ quần áo.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, Trần Văn Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã tạm giữ hình sự Trần Văn Hưng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.