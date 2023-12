Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 800kg pháo nổ

Tang vật cơ quan công an thu giữ (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Ngày 24/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Đào Văn Quý (SN 1983; HKTT: Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội), Trần Văn Luân (SN 1992; HKTT: Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội) về hành vi Buôn bán hàng cấm và Đào Đức Hiển (SN 1982; HKTT: Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội) về hành vi Vận chuyển hàng cấm.