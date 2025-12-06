Cháy nhà ở TP.HCM, 1 người tử vong

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại tầng 1 căn nhà nằm trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình, TP.HCM (TP Thủ Đức cũ). Mọi người dùng bình chữa cháy mini, nước tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Hiện trường sự việc

Nhận tin, lực lượng chức năng địa phương cùng Cảnh sát PCCC thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TP.HCM (khu vực 2) điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai việc dập lửa.

Sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, phát hiện người đàn ông tên T.C.T. (47 tuổi) tử vong trong nhà. Theo người dân chứng kiến vụ cháy, thời điểm cháy trong nhà phát ra tiếng nổ, một phần tường gạch phía sau nhà bị vỡ tung, tạo thành lỗ lớn.

Gần đây, TP.HCM liên tiếp xảy ra cháy nhà. Mới đây là vào sáng 5/12, một vụ cháy xảy ra ở quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo. Vụ cháy khiến 4 người chết và 2 người bị thương.