Cháy lớn giữa nắng nóng, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Đến 13h30 ngày 12/6, lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại đường Bàu Hạc 5, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, trưa 12/6, người dân phát hiện đám cháy bùng phát trên bó dây điện tại đường Bàu Hạc 5, sau đó lan qua xe tải ben BKS 43C-230.13 đậu gần đó.

Phát hiện cháy, người dân hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không có hiệu quả. Lửa tiếp tục cháy lan sang một ngôi nhà bỏ hoang, cột khói đen bốc cao, bao trùm cả khu vực khiến nhiều người hoảng loạn.

Lửa, khói bao trùm cả khu vực đường Bàu Hạc 5.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Thanh Khê, Công an quận Hải Châu cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng huy động nhiều xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Sau 30 phút nỗ lực, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được lửa, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh, đồng thời tiếp tục phun nước làm nguội, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến chiếc xe tải ben bị cháy đen và mặt tiền nhà dân số 18 Bàu Hạc 5 cũng bị lửa phá hủy một phần.

Lực lượng công an cũng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để tiếp tục xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.