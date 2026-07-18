Cháy lớn chưa từng có ở Na Uy, hơn 100 ngôi nhà bị phá hủy

Đám cháy lớn đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng, với các đội khẩn cấp đang nỗ lực kiềm chế ngọn lửa và bảo vệ các cộng đồng.

Hơn 100 ngôi nhà đã bị phá hủy trong một vụ hỏa hoạn lớn ở miền nam Na Uy, buộc hàng trăm người phải sơ tán, các quan chức cứu hộ cho biết.

Trận hỏa hoạn vẫn tiếp tục thiêu rụi một khu dân cư lớn ở Krokstadelva, Drammen, cách thủ đô Oslo khoảng 30 dặm (50 km) về phía tây, và đã lan sang một khu rừng gần đó, chính quyền địa phương thông báo.

Cháy ở Na Uy khiến hơn 100 ngôi nhà bị thiêu rụi

Khoảng 80 lính cứu hỏa, lực lượng Phòng vệ Dân sự và sáu trực thăng chữa cháy đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

Qua đêm, các trực thăng đã buộc phải tạm dừng hoạt động, để lại các đội cứu hỏa mặt đất tự mình chiến đấu với giặc lửa.

Các quan chức cho biết việc mất đi sự hỗ trợ từ trên không sẽ là một thách thức lớn và có thể ảnh hưởng đến những nỗ lực nhằm ngăn chặn đám cháy lan rộng hơn.

Finn Roine, một cư dân ở Drammen, cho biết: "Tôi nhận được cuộc gọi từ con gái nói rằng ba tòa nhà chung cư phía dưới nhà con bé đang bốc cháy. Vài phút sau, con trai tôi và tôi lái xe lên đây để xem chuyện gì đang xảy ra."

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

"Khi chúng tôi đến nơi, trời trông sáng hơn vì đám cháy ở phía dưới thấp, nhưng nó lan ra vô cùng nhanh chóng. Sau đó, chúng tôi chứng kiến những ngọn lửa thiêu rụi hết dãy nhà này đến dãy nhà khác. Rồi tôi nhìn thấy nhà của con gái mình. Giờ nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn và vẫn đang tiếp tục cháy. Lửa vẫn còn ở đó."

Chỉ huy hiện trường của lực lượng cảnh sát Frode Presthus cho biết: "Đám cháy đang lan vào rừng, vì vậy nó đã trở thành một vụ cháy rừng lớn hơn di chuyển về phía nam. Kế hoạch của lực lượng cứu hỏa, cùng với lực lượng Phòng vệ Dân sự, là tiếp cận đám cháy rừng từ phía nam và dập tắt nó theo hướng ngược lên phía bắc về phía vùng cháy. Đó là những gì họ sẽ cố gắng thực hiện ngay bây giờ. Nhưng như tôi đã nói, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát. Nó vẫn đang di chuyển."

Điều kiện thời tiết, đặc biệt là gió, vẫn là mối lo ngại chính, và các nhà chức trách cho biết có thể phải đến thứ Bảy đám cháy mới được kiểm soát.

Một người đã được điều trị do ngạt khói nhẹ và một lính cứu hỏa bị thương nhẹ.

Không có báo cáo nào về người mất tích, trong khi chính quyền đô thị đã thành lập các trung tâm sơ tán và hỗ trợ cho những người phải di dời.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân hoặc địa điểm chính xác nơi ngọn lửa bắt đầu bùng phát.

Thị trưởng Drammen, ông Kjell Arne Hermansen, cho biết: "Một vụ cháy lớn như thế này ở Drammen, ảnh hưởng đến rất nhiều cư dân, khiến chúng tôi bàng hoàng. Điều quan trọng là phải tuân theo lời khuyên từ lực lượng cứu hỏa và cảnh sát. Đô thị Drammen đã kích hoạt ban chỉ huy khủng hoảng và quản lý khủng hoảng. Chúng tôi đã và đang nỗ lực làm việc với tư cách là một chính quyền đô thị, nhưng đây là một vụ cháy lớn ảnh hưởng đến toàn bộ Drammen."

Nguồn: Sky News