Cháy khách sạn ở thủ đô Ấn Độ, ít nhất 21 người thiệt mạng

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ cháy tại một khách sạn ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 3/6.

Hiện trường vụ cháy khách sạn ở New Delhi, ngày 3/6/2026 (Ảnh: AP)

Cảnh sát Ấn Độ cho biết vụ cháy khách sạn này là một trong những vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất ở thủ đô New Delhi trong những năm gần đây.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nhận được thông tin 21 người đã thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn bi thảm này" - cảnh sát Ấn Độ thông tin trong một thông cáo báo chí, đồng thời cho biết thêm hơn 40 người khác đã được cứu sống.

Khách sạn nằm ở Malviya Nagar, phía Nam thành phố New Delhi. Khu dân cư này có mật độ dân cư cao và được sinh viên cũng như giới trẻ làm việc chuyên nghiệp ưa chuộng.

"Theo báo cáo, có một nhà hàng hoạt động ở tầng trệt của tòa nhà khách sạn, rất có thể đám cháy có liên quan đến nhà hàng đó" - quan chức chính quyền địa phương Jitendra Kumar nói với các phóng viên.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy một tòa nhà đang bốc cháy, khói bốc lên cuồn cuộn và mặt tiền bị cháy đen khi người dân theo dõi từ một con hẻm nhỏ gần đó. Một số người bị mắc kẹt bên trong được nhìn thấy đang bám vào cửa sổ và la hét cầu cứu, khi ngọn lửa và khói lan rộng khắp các phần của tòa nhà. Hai người đã nhảy từ tầng cao của tòa nhà để thoát thân.

Theo video clip ghi lại từ hiện trường, các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng dập tắt đám cháy. Người dân địa phương cũng tham gia vào nỗ lực cứu hộ, giúp sơ tán những người bị mắc kẹt bên trong và đưa một số người bị thương đến nơi an toàn. Truyền thông địa phương đưa tin một số nạn nhân là người nước ngoài đến Ấn Độ để điều trị y tế.

Ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng nguyên nhân gây ra vụ cháy khách sạn vẫn chưa được làm rõ. Ông Jitendra Kumar - một quan chức hành chính cấp cao thành phố New Delhi - cho biết nhiều thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự thương tiếc trước những nạn nhân thiệt mạng và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân của những người tử vong, đồng thời chúc những người bị thương mau chóng bình phục.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho hay gia đình các nạn nhân sẽ nhận được 200.000 Rupee (2.088 USD) tiền hỗ trợ tài chính.

Hỏa hoạn là hiện tượng diễn ra phổ biến ở Ấn Độ, nơi luật xây dựng và các quy định an toàn thường bị các nhà thầu và người dân phớt lờ.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ cháy khách sạn ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, ngày 3/6/2026 (Ảnh: AP):