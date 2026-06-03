Tòa nhà bốc cháy dữ dội, 2 mẹ con tử vong khi nhảy xuống đất

Người phụ nữ và đứa con đã nhảy từ ban công xuống đất trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi ngọn lửa và khói dày đặc đang bao trùm tòa nhà.

Ít nhất 10 người tử vong và 11 người khác bị thương sau khi một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại tòa nhà nhiều tầng ở khu Malviya Nagar, Nam Delhi, Ấn Độ, vào sáng 3/6, gây ra một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn của lực lượng cứu hỏa và cứu hộ khẩn cấp.

Ngọn lửa bùng phát tại nhà hàng Lemon Green và nhanh chóng lan rộng khắp tòa nhà, khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Trong số những người tử vong có một phụ nữ và một đứa trẻ được cho là đã nhảy từ ban công xuống trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi ngọn lửa và khói dày đặc đang bao trùm tòa nhà. Một clip lan truyền trên mạng đã ghi lại cảnh hoảng loạn khi ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Vụ cháy khiến 10 người tử vong.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lính cứu hỏa, cảnh sát và người dân địa phương đang nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. Một số nạn nhân được đưa ra ngoài và nhanh chóng lên xe cứu thương trong khi các đội cứu hộ đang chiến đấu với ngọn lửa.

Theo Sở Cứu hỏa Delhi (DFS), họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp về vụ cháy vào khoảng 9h45, khiến nhiều đơn vị cứu hỏa lập tức phản ứng. Các quan chức sau đó cho biết đám cháy được cho là bùng phát vào khoảng 8h50. Vụ việc thuộc thẩm quyền của trạm cứu hỏa Nehru Place. Một quan chức cứu hỏa cấp cao cho biết ít nhất 10 xe cứu hỏa đã được huy động để khống chế ngọn lửa và ngăn không cho lửa lan sang các công trình liền kề.

Trong bản cập nhật ban đầu, DFS cho biết 3 người đã được lực lượng cứu hỏa giải cứu khỏi tầng hầm của nhà hàng và được chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương CATS. Khi các nỗ lực cứu hộ được tăng cường, chính quyền đã sơ tán được hàng chục người khỏi tòa nhà.

"Cho đến nay, khoảng 37 người đã được cứu sống trong vụ cháy ở Malviya Nagar. Các hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp tục", Sở Cứu hỏa Delhi cho biết, đồng thời nói thêm rằng số người chết có thể tăng lên khi công tác tìm kiếm tiếp tục.

Cảnh sát Delhi xác nhận 11 người bị thương đã được sơ tán khỏi tòa nhà và đưa đến bệnh viện để điều trị. Các quan chức cho biết tình trạng chính xác của những người bị thương sẽ được xác định sau khi hoàn tất các đánh giá y tế.

Ngọn lửa cuối cùng đã được khống chế, nhưng các hoạt động cứu hộ và tìm kiếm vẫn tiếp tục trong nhiều giờ khi các đội rà soát khắp tòa nhà để đảm bảo không còn người nào bị mắc kẹt. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ cháy.