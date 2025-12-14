Cháu bé bị khỉ hoang tấn công khi chơi ở sân nhà

Ngày 14/12, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình cho biết, vừa tiếp nhận, điều trị cho một bệnh nhi bị khỉ hoang tấn công gây thương tích nghiêm trọng.

Vết thương do con khỉ gây ra với cháu bé.

Theo đó, sáng 13/12, cháu L.Q.N. (sinh năm 2018, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp vùng mặt và đầu .

Gia đình cho biết, khi cháu đang chơi ở sân nhà thì bất ngờ bị một con khỉ hoang từ lèn đá gần khu dân cư lao vào tấn công.

Con khỉ này thường xuyên xuống khu dân cư kiếm ăn và trước đó đã từng tấn công làm bị thương 4 người dân . Sau khi bị tấn công, cháu N. được sơ cứu tại trạm y tế địa phương rồi chuyển đến Khoa Ngoại – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình.

Các bác sĩ ghi nhận cháu bé có vết thương vùng má phải, mất khuyết da khoảng 2x3cm, bờ nham nhở, xung quanh bầm tím; da đầu vùng chẩm có nhiều vết thương gây chảy máu.

Bệnh nhi được hội chẩn và tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương, sử dụng thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau; đồng thời được chỉ định tiêm phòng vaccine uốn ván và phòng bệnh dại.

Hiện sức khỏe của cháu bé đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc.